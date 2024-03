SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após exatos 20 anos do título estadual, o São Caetano foi rebaixado à quarta divisão do Campeonato Paulista.

Na briga direta contra o Rio Preto, o Azulão teve o rebaixamento confirmado nesta quarta-feira (20). O clube do ABC viu o rival ter vitória decretada por W.O contra a Matonense, que está afastada do estadual.

Devido à 'vitória', o Rio Preto chegou aos 15 pontos e não pode mais ser alcançado pelo São Caetano, que tem dez. A Matonense, responsável pelo W.O, tem suspeita de envolvimento de jogadores em um esquema de manipulação de resultado.

Por conta da situação, o São Caetano foi rebaixado para a quarta divisão paulista após 20 anos do título conquistado no estadual. A última participação do time na elite aconteceu em 2021, quando caiu para a Série A2.

A DERROCADA

No ano de 2004, o São Caetano ergueu a taça de campeão do Campeonato Paulista. A equipe enfrentou o Paulista, equipe de Jundiaí, e venceu os dois jogos (3 a 1 fora de casa e 2 a 0 como mandante).

Dois anos antes da conquista, o Azulão chegou em uma final de Libertadores contra o Olimpia, do Paraguai. A sorte não foi a mesma, mas o clube deixou a campanha registrada na história.

Desde os momentos de glória, o São Caetano passou a enfrentar muitos problemas financeiros e teve até presidente preso. Em 2022, Manoel Sabino Neto foi detido por suposto esquema de lavagem de dinheiro no comércio popular de São Paulo.

Com os problemas e os rebaixamentos seguidos, o time ainda foi despejado de sua sede social. A queda para a quarta divisão marca a derrocada 20 anos depois da conquista no estadual.