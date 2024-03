Em uma partida muito movimentada, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Internacional, nesta terça-feira (20) no estádio do Sesc Campestre, em Porto Alegre, para ficar na vice-liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol.

Fim de jogo. Com gol de Camila Pini, as #GuerreirasDoFluzão empatam em 1 a 1 com o Internacional e seguem invictas no @brfeminino!



Voltamos a campo no domingo, contra o Grêmio, fora de casa. VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/HFTA8aD9gp — Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) March 21, 2024

Jogando em casa, as Gurias Coloradas não precisaram nem de um minuto de bola rolando para abrirem o placar, em boa jogada de Letícia Monteiro. Porém, as Guerreiras do Fluzão conseguiram igualar um pouco antes do intervalo, aos 46 minutos do primeiro tempo, com a meio-campista Camila Pin. Com o resultado o Fluminense chegou aos mesmos 4 pontos do líder São Paulo, mas com um pior saldo de gols.

Também nesta terça o Palmeiras arrancou um empate de 2 a 2 com o Bragantino em confronto disputado em Santana de Parnaíba. O Massa Bruta chegou a abrir uma vantagem de dois gols graças ao faro de gol da atacante Laís, mas Amanda Gutierres marcou em duas oportunidades para dar números finais ao marcador.

Emoção até o final e um grande jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras! Isso é @BRFeminino! pic.twitter.com/hBB77dKmq4 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 20, 2024

A única equipe a triunfar nesta terça foi o Santos, que, mesmo na condição de visitante, contou com os gols de Carol Baiana, Thaisinha e Narváez para superar o Atlético-MG por 3 a 1 e assumir a 3ª posição da classificação. Já Anny Marabá marcou o gol de honra das Vingadoras, que ocupam a última posição da tabela.

Abertura da rodada

A 2ª rodada teve início na última terça-feira (19) com a goleada de 4 a 0 do São Paulo sobre o Avaí/Kindermann, o triunfo de 2 a 0 da Ferroviária sobre o Real Brasília e a vitória de 2 a 1 do Cruzeiro sobre o Flamengo.

Grande vitória do grupo! A primeira da temporada!



Seguimos em busca de mais ?????????? pic.twitter.com/dNgAvTV16O — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 19, 2024

Próximas partidas

Na próxima quinta-feira (21) serão disputadas as duas partidas da 2ª rodada: Botafogo e Grêmio, a partir das 15h (horário de Brasília) no estádio Nilton Santos, e Corinthians e América-MG, a partir das 19h30 no Parque São Jorge.

Tags:

Atlético-M | Bragantino | brasileiro feminino | Esportes | Fluminense | futebol feminino | Internacional | Palmeiras | santos