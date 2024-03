LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco é assunto na seleção brasileira. Não só pela presença do goleiro Léo Jardim, mas por causa de um bloco de jogadores assumidamente vascaínos.

O volante Douglas Luiz é um deles. O jogador do Aston Villa até revelou uma pergunta preocupada ao representante do clube carioca na convocação atual de Dorival Júnior:

"Quando o Jardim chegou, a primeira coisa que eu perguntei perguntei: 'Irmão, e aí, o que vai acontecer esse ano? Vamos sofrer de novo?' Ele falou que precisava de algumas contratações e que o Ramon é excelente treinador e creio que não vamos sofrer", disse Douglas.

*

DE ONDE VEM A PAIXÃO?

Douglas é formado na base do Vasco e torcedor assumido do clube. Além dele, ainda tem Bruno Guimarães e Richarlison.

Não faz muito tempo que o Pombo assumiu publicamente paixão de infância pelo Vasco. Só que ele já tinha dado "bandeira" em outra convocação na qual Douglas Luiz estava.

"Essa relação é muito boa. Richarlison e Bruno? Descobri do Richarlison na Olimpíada. Resenha muito boa, bom ter atletas do Vasco aqui demonstrando que o clube é gigante".

E será que tem mais vascaíno escondido? "Que eu saiba não. Vou tentar pescar aqui".

OUTRAS RESPOSTAS DE DOUGLAS LUIZ

VOLANTE MODERNO

"Me sinto muito confortável após a chegada do Emery. Com os treinadores anteriores eu era 6, o 5 melhor explicando, com ele tenho mais liberdade, exatamente da forma que gosto de jogar. Somei 10 gols e 10 assistências nessa temporada. A formação me deixa mais confortável. Conversei com o Dorival da forma que ele gostaria que eu jogasse. A liberdade é muito boa para somar gols e assistências".

TEMPORADA DE SUCESSO E AUSÊNCIA DE CASEMIRO

"A gente tem grupo bastante qualificado. O João, mais de pegada, o André, eu mesmo e o Bruno exercemos essas funções de 6 e 8. Dorival está bem servido. Quem jogar vai dar o melhor, é o mais importante. Sobre meus números, estou muito feliz. Tivemos a lesão do Kamara e tenho que fechar mais de 6 e de 5. Estou confortável, feliz, e espero dar meu melhor".

CONCORRÊNCIA

"Fico muito feliz com essa concorrência, isso me faz querer melhorar a cada dia, mostrar meu futebol. O time exato não sei assim como vocês. Viemos para dar nosso melhor, fazer de tudo para ganhar minutos. Fico feliz com a concorrência toda, é um dia após o outro para tudo dar certo".

MEIO-CAMPO CARIOCA

"João, Bruno, André, são pessoas que joguei contra e a favor na seleção sub-20 como o Paquetá. Temos liberdade, isso ajuda bastante na montagem do grupo. É bem difícil sair da comunidade de onde saí para jogar a Premier League, é inexplicável. Só eu e família podemos falar sobre isso. Estou muito feliz por todo".

TIME TITULAR

"Treinamento bastante mesclado. Está querendo conhecer todos os jogadores, é a primeira convocação do Dorival, quer saber em quem pode confiar e descobrir quem são os 11".

RESENHA COM O TREINADOR SOBRE A INGLATERRA

"Jogando aqui, minha opinião sobre a Premier League, é que é uma liga muito forte, não é qualquer jogador que joga em Wembley. Joguei uma vez em cinco anos. Eles vão querer ganhar. Estamos tentando entender rapidamente o trabalho do Dorival para executar dentro de campo. Vai ser um excelente jogo, momentos diferentes de seleções. A nossa em reconstrução, Inglaterra mais formada, e vamos dar nosso melhor para vencer essa partida".

WATKINS

"Rolou, né? A convocação da Inglaterra é um dia antes. Tivemos essa resenha, tem o zagueiro Mings na seleção também. Sempre falamos de quem venceria se nos enfrentássemos. Lógico que vou querer ganhar sempre. Feliz pela convocação dos dois, mas espero que possamos ganhar".