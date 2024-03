SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para abrigar um público maior e obter uma renda superior, o Santos optou por mandar a partida semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, do Corinthians, em detrimento à Vila Belmiro. O jogo acontece na próxima quarta-feira (27), às 20h30, com transmissão pela Cazé TV e Paulistão Play.

"O Santos finalmente chegou a uma semifinal do Campeonato Paulista depois de tanto tempo [a última vez havia sido em 2019], e por isso que nós queremos colocar esse jogo em São Paulo [...] para ter um público maior, e esse público maior será também importante, essa força das arquibancadas em um estádio onde o Santos nunca foi mandante", declarou o presidente do alvinegro praiano, Marcelo Teixeira.

A decisão vai em direção contrária ao desejado pelo elenco. Após a partida contra a Portuguesa pelas quartas de final, o goleiro João Paulo declarou que, embora seja um assunto que cabe à diretoria, na opinião dos jogadores, a Vila Belmiro seria o palco ideal para o confronto contra o Red Bull Bragantino por uma vaga na final do estadual.

"A gente tem que jogar onde a diretoria achar que é melhor, nós somos funcionários do clube. Mas, se pedirem uma opinião nossa, entraremos em consenso e acho que a Vila é a nossa casa e ter essa atmosfera da torcida a nosso favor é muito importante para nós", disse o arqueiro.

No confronto na Neo Química Arena, com capacidade para 48.234 torcedores, o Santos deve conseguir atrair um público cerca de três vezes maior na comparação com o duelo contra a Lusa. No jogo pelas quartas de final em Santos, foram aproximadamente 13 mil torcedores na Vila Belmiro, com uma renda em torno de R$ 1 milhão.

Como comparação, no jogo que o Santos mandou em São Paulo ainda na fase de grupos, contra o São Bernardo, no Morubis, o público alcançou a marca de 50 mil --estabelecendo um recorde à época--, para uma renda de aproximadamente R$ 2 milhões.

FPF libera, e Palmeiras volta ao Allianz

Na outra semifinal do estadual, o Palmeiras duela contra o Novorizontino de volta ao Allianz Parque depois de dois meses atuando na Arena Barueri. A última partida do alviverde em seus domínios foi no fim de janeiro, quando o Palmeiras bateu o Santos por 2 a 1.

Desde então, o clube optou por não jogar mais no estádio devido às condições ruins do gramado sintético, criticado pelo técnico Abel Ferreira e apontado como responsável pela lesão sofrida pelo meia Giuliano, do Santos.

A Wtorre, responsável pela manutenção do estádio, optou pela troca o gramado. Em vez do composto termoplástico que derretia devido ao calor e formava grandes blocos que grudava na chuteira dos jogadores, passou a ser utilizado um material orgânico à base de cortiça, o mesmo utilizado pelo Botafogo no estádio Nilton Santos.

Segundo o Palmeiras, a FPF (Federação Paulista de Futebol) informou na terça-feira (19) que, após realização de vistorias técnicas, liberou para utilização o campo do Allianz Parque, que estava interditado desde 2 de fevereiro.

Na segunda-feira (18), o sub-20 do Palmeiras já havia treinado no local para verificar a qualidade do novo gramado.

Antes do duelo decisivo, no entanto, o estádio receberá um show do cantor mexicano Luis Miguel, previsto para sábado (23).

A partida entre Palmeiras e Novorizontino acontece na quinta-feira (28), às 21h35, com transmissão da Record, Cazé TV, TNT Max e Paulistão Play. A data foi escolhida para que o Palmeiras tenha de volta os jogadores Murilo e Endrick, que estão com a seleção para a disputa dos amistosos contra Inglaterra e Espanha na Europa.