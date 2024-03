RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Mattos se pronunciou após a saída do Vasco. O diretor de futebol, que foi demitido nesta quinta-feira (21), publicou uma nota através de uma rede social e citou divergências com a 777 Partners, empresa que detém 70% da SAF do Cruz-Maltino.

"Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho", comentou Alexandre Mattos, em publicação em rede social

O Vasco demitiu o diretor de futebol Alexandre Mattos nesta quinta (21). A diretoria da SAF estava insatisfeita com seu comportamento nos bastidores.

Mattos se pronunciou através de uma rede social. A relação entre o diretor e a 777 Partners teve ruídos desde o início. O perfil enérgico do dirigente entrou em conflito com todo o processo burocrático que a empresa norte-americana adota na administração de seus clubes.

A convivência do diretor de futebol com a comissão técnica de Ramón Díaz também sofreu desgastes recentes. As partes não chegaram a um denominador comum em alguns casos envolvendo reforços ou possível contratações.

O estopim foram prints de conversas de Mattos que vazaram nas redes sociais. Neles, o dirigente expôs alguns bastidores envolvendo negociações e a relação com a 777 Partners.

Veja nota publicada por Alexandre Mattos:

"Desde de quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF do Vasco e 777 Partners.

Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no mercado do futebol.

Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho.

Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar nesse período: membros da comissão técnica, atletas, todos os funcionários do Vasco e a torcida que sempre respeitou meu trabalho e que nos incentivou em cada momento ou jogo.

Desejo a todos muita sorte."