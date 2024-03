SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo-treino entre Corinthians e Santos, que seria disputado nesta tarde, foi cancelado devido ao trânsito para descer a serra.

A delegação corintiana ficou presa na via Anchieta devido a um acidente grave que bloqueou a rodovia. Com o caminho obstruído, a atividade foi cancelada.

Os jogadores estavam concentrados no CT e partiram para o compromisso da tarde. O jogo-treino seria disputado na Vila Belmiro.

A Anchieta ficou com obstrução total no sentido litoral por causa do acidente, de acordo com a Ecovias. A concessionária divulgou nas redes sociais que teve mais de 15 km de congestionamento pelo motivo.

O Corinthians só volta a campo para uma partida oficial em 2 de abril, para a estreia na Sul-Americana.