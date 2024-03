SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Belfort apareceu nas redes sociais pela primeira vez após Popó dizer que aceita lutar contra ele. O ex-UFC provocou o pugilista e citou Kleber Bambam, último adversário do boxeador.

Belfort exigiu que a luta tenha as mesmas condições que a de Popó contra Bambam. Segundo ele, o agente do pugilista pediu para que um peso fosse batido para o combate.

"O seu agente pediu para eu bater 76 kg. O meu agente teve quase que desligar o telefone e falou: 'vocês não querem lutar com o Vitor'. Se você lutou com o Bambam naquelas condições, vamos fazer as mesmas. A vantagem é sua, o esporte é seu, quem tem experiência é você, você é quem foi campeão mundial de boxe", afirmou Belfort, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Belfort terminou o vídeo provocando Popó. "Tu vai pipocar ou vai me enfrentar? É uma luta que vai parar o Brasil, Popó. É por isso que já estou comendo a minha pipoca, porque você não vai pipocar nessa luta [...] Mas lembra, você vai correr riscos desta vez", disse o lutador.

Belfort também rebateu a declaração de Popó no vídeo onde o pugilista aceitou o combate. "Eu não falei do seu físico, só disse que a sua harmonização não está legal. Toda vez que você fala de mim, sai ira, raiva, amargura, não sei o que tem no seu coração".

LUTA ENTRE POPÓ E BELFORT

Belfort e Popó vêm trocando farpas nas redes sociais há algum tempo. O ex-UFC já havia feito o convite para a luta entre eles algumas vezes, mas o pugilista sempre rechaçou.

O aceite de Popó veio nesta quinta-feira (21). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aceitou o convite para o combate e provocou Belfort.

"É um cara que está apagado, na merd* no mundo da luta. Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara dele. Cara insuportável. Me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até mesmo da minha estética. (...) Ele começou igual ao Bambam, e por conta disso vai cair igual ao Bambam", disse Popó, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A luta de boxe entre Popó e Belfort ainda não tem data marcada e nem local para acontecer.