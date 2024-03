SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na final do campeonato de vôlei do !atar, o brasileiro Gabriel Cândido foi agredido pelo líbero rival no duelo entre Al Arabi e Al Rayyan.

Jogador do Al Arabi, Gabriel estava na rede e fez ação de bloqueio durante o ataque do Al Rayyan. No primeiro momento, o líbero rival apenas se aproximou da rede.

No lance seguinte, o brasileiro repetiu o gesto de bloqueio e foi agredido por um chute de Sulaiman Saad. A tentativa de agressão aconteceu três vezes, de acordo com Gabriel Cândido.

Nas redes sociais, o oposto cobrou posicionamento da liga de vôlei do Qatar, já que o árbitro da partida não fez nada. Segundo Gabriel, o líbero já foi acusado de praticar a mesma ação em outros jogos.

O líbero tentou me machucar três vezes colocando o pé e me chutando por debaixo da rede. Espero que a federação faça algo. O jogo estava praticamente ganho pra gente. Aí ele tentou me acertar várias vezes. O pessoal falou para mim que não é a primeira vez na Liga que ele faz isso, pela seleção ele já fez também Gabriel Cândido, em suas redes sociais

Em quadra, o Al Arabi, time do brasileiro, perdeu por três sets a dois. Apesar da derrota, a equipe conquistou o título do campeonato de vôlei do Qatar.