SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória da Seleção Brasileira diante da Inglaterra, neste último sábado (23), no Estádio de Wembley, ao ser questionado sobre a importância de ser o jogador mais jovem a marcar um gol no mítico estádio de Londres, ele citou o inglês Bobby Charlton como um de seus ídolos do futebol.

O feito fez com que o Manchester United produzisse uma nota em seu site oficial ressaltando a homenagem que Endrick fez a Charlton, ídolo dos red devils e campeão europeu com o clube em 1968, além de ser um dos herois da conquista inglesa da Copa do Mundo de 1966. O comunicado do clube ressaltou as frases do atacante, que destacou Bobby: "Sou um fã do Bobby Charlton, ele é um cara que jogou bastante aqui nesse estádio. Poder jogar e marcar num estádio onde ele fez bastante gols é muito importante pra mim", disse.

O que aconteceu

A primeira sensação entre os jornalistas foi que Endrick havia sido orientado a fazer uma homenagem -- Charlton morreu em 21 de outubro do ano passado, aos 86 anos.

O estafe de Endrick foi surpreendido com a declaração do atacante. Eles afirmam que o prodígio não foi preparado para falar sobre o inglês: "Ele é assim. Um ET", disse um dos agentes ao UOL.

A conexão entre Endrick e Charlton foi proporcionada pelo futebol virtual: o jogador de 17 anos joga com o britânico em sua equipe no modo Ultimate Team do EAFC, principal jogo do setor.

Além de Bobby, Endrick destacou Ronaldo, e o comunicado do United lembrou que este confronto da Inglaterra contra o Brasil aconteceu 30 anos depois do dia em que Ronaldo fez sua primeira aparição internacional pela seleção principal, exatamente no dia 23 de março de 1994, com uma vitória sobre a Argentina no Estádio do Arruda, em Recife, por 2 a 0.

O atacante palmeirense completou: "Jogando no estádio que o Bobby jogou, marcando no dia da estreia do Ronaldo. São memórias muito importantes para mim."

Nascido em Ashington, no sudoeste da Inglaterra, Charlton jogou futebol profissional entre 1956 e 1975, sendo 17 anos apenas no Manchester United. Ele se aposentou em 1973, portanto, exatamente 33 anos antes de Endrick nascer. Sir Bobby, que faleceu em 21 de outubro do ano passado, somou 106 partidas pela Inglaterra entre 1958 e 1970, marcando 49 gols, e foi um dos maiores jogadores da história do time de Manchester, como ressaltou o comunicado dos red devils.