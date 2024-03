Jogando no último sábado (23), no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos pelo primeiro jogo dos playoffs da Superliga B, a equipe do JF Vôlei foi derrotada pelo Upis / Brasília por 3 sets a 1, parciais de 29/31, 22/25, 25/19 e 22/25.A segunda partida entre os times acontece na próxima sexta, 29, em Brasília.



O JF Vôlei precisa da vitória para empatar a série e forçar uma terceira e decisiva partida como destacou o técnico Maurício Bara “ O Brasília fez uma grande partida e nós não apresentamos o nosso melhor. Não conseguimos usar os centrais como estamos acostumados, principalmente no início do jogo, e tivemos dificuldades no bloqueio. Apesar de tudo, não desistimos e sabemos que não tem nada perdido. Para vencer a série é preciso ganhar duas partidas, então vamos tentar o empate e forçar o terceiro jogo lá”



Em junho de 2023, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei. O valor acertado do patrocínio foi de R$ 700 mil por dois anos. A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.