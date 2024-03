MADRI, None (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma entrevista coletiva pouco reveladora sobre a parte dentro de campo da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior fugiu ao tom protocolar quando falou sobre o racismo contra Vini Jr.

"Foi um momento muito difícil e complicado para um garoto que vem iniciando a carreira, sendo atacado como vem sendo nos últimos meses. Talvez anos. É uma covardia o que acontece. Me desculpem, mas não temos outra definição. Fato esse que acontece diariamente também no nosso país e que precisamos de esforço coletivo de todos. Que o MP atue de maneira mais direta para coibir essas agressões. Seres humanos precisam se respeitar e situações desse tipo em campos de futebol são inaceitáveis. O espetáculo perde o brilho natural", disse o treinador da seleção brasileira, na coletiva de véspera do jogo contra a Espanha, em Madri.

O quanto isso afeta a quem vê o que passa com Vini. "Afeta todos nós. São seres humanos que têm sentimentos. Vemos um companheiro, pessoa conhecida. Se fosse a desconhecida, também sentiríamos. Imaginem um amigo, uma pessoa do bem, um garoto que inicia a vida praticamente e recebe esses insultos de maneira progressiva e tão agressiva. É inaceitável. Somos povos que se respeitam, que se admiram, e que têm uma aproximação muito grande. Juntos não poderíamos deixar que esses fatos se repitam e desestruturam a família por inteiro. Pessoas que vêm a um espetáculo para de repente jogar fúria em cima de um jovem".

Relação com a Espanha, apesar dos ataques racistas. "Espanhóis e brasileiros se respeitam demais. São povos extremamente amáveis, receptivos e que fazem da cordialidade o seu caminho para aproximação. É lamentável o que temos visto, fiquei sabendo da entrevista. O que vemos acontecer com um garoto, um jovem finalizando sua formação. E passar pelos momentos que já passou. É uma minoria, pessoas que vão a campo de repente com problemas internos e jogam para cima de um garoto todo ódio e rancor que, infelizmente, possuem. Se houve um crime constatado pela Justiça, tem que ser punido doa a quem doer, estejamos onde estivermos. Aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Se não for, situação vai pior criando animosidade maior. Temos que respeitar o próximo sempre, em qualquer situação. Espero que isso aconteça e que seja um divisor na vida desse garoto aqui dentro de um país tão especial"

Endrick começa no banco. "Endrick não inicia como titular. Mas dará muitas alegrias à torcida madrilenha. Não tenho dúvidas disso. Tem futuro brilhante pela frente, amadurecimento maior. Mas com certeza a sua torcida o terá infelizmente contra, mas por muitos minutos em campo. Podem aguardar".

OUTRAS RESPOSTAS

Neymar fora da Copa América

"Temos que aguardar a sua recuperação. Esteve no Brasil na semana passada passando por uma reavaliação. Processo vem sendo respeitado, está evoluindo muito bem, porém, ainda é muito cedo para fazer avaliação mais concreta em relação a essa possibilidade, de termos o atleta já em condições. Acredito que demande mais tempo para completar a recuperação".

O que faz o Endrick especial?

"Capacidade de definição, de buscar jogadas que poucos tentariam. Agressivo, aguerrido, ataca espaços como ninguém e com capacidade única de definição. Temos que ter muito cuidado, passo a passo, que caminhe de maneira natural, sem jogar expectativa excessiva em quem praticamente comece a carreira. Precisa ter equilíbrio e isso é ponto-chave e principal para a sequência maravilhosa que vai acontecer, desde que não perca o timing inicial e complete o processo de formação fundamental daqui para frente. Que o próximo passo seja importantíssimo e tenham cuidados com um jogador tão especial como ele".

Endrick e Richarlison

"Acredito que o Endrick vai ter seu momento, não demora. Tem capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora. Nós temos que avaliar tudo que vem acontecendo para nesta terça-feira (26) definir a melhor formação. Tenho um desenho na minha cabeça, mas prefiro, por tudo que aconteceu de sábado para cá, ter um pouquinho de paciência e definição completa em algumas horas. Decisão correta para ser assertivo num jogo de tamanha importância".

Segredo do trabalho

"A aceleração desse processo deveu-se muito pela empatia dos atletas, aproximação de todos eles e detalhes que tentamos corrigir pouco a pouco para fazermos um bom jogo frente a uma das melhores seleções, como será nesta terça-feira (26) contra a Espanha".

E se o resultado não vier?

"Acredito no trabalho, não no imediatismo do futebol. No futebol não se queima etapas e é resultado inicial do trabalho. Vitória não nos tirará do caminho, tampouco a derrota".