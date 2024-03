SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, 27, do Flamengo, foi suspenso do futebol até abril de 2025 após um julgamento realizado nesta segunda-feira (25) pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD).

O atleta foi considerado culpado por fraude em um exame antidoping. O tribunal entendeu que ele tentou impedir a realização de exame-surpresa pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) no centro de treinamento do clube, em 8 de abril do ano passado. Ele também teria atrasado a coleta de sangue e de urina pela autoridade de controle de dopagem.

A defesa do atacante ainda pode recorrer à CAS (Corte Arbitral do Esporte). Em nota, o Flamengo afirmou que vai auxiliar seu atleta na apresentação do recurso, "uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada".

Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem --"fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa"--, que prevê uma pena máxima de quatro anos de suspensão.

Cinco juízes votaram pela condenação do atleta, e quatro votaram pela absolvição. Gabigol deve recorrer à CAS (Corte Arbitral do Esporte) na tentativa de reverter a pena.

O jogador recebeu suspensão de dois anos, mas, na prática, a não ser que consiga reverter a decisão, cumprirá apenas um. O tribunal entendeu que houve uma demora no processo que não pode ser atribuída a Gabriel e apontou o início do cumprimento em 8 de abril de 2023, quando a coleta foi feita no CT do Flamengo, ainda que a suspensão não tenha se iniciado de fato no ano passado. O atacante está suspenso, portanto, até 8 de abril de 2025.

Barbosa tem contrato até dezembro de 2024 com o Flamengo, onde está desde 2019. Pelo time rubro negro, conquistou a Copa Libertadores (2019 e 2022), o Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), a Copa do Brasil (2022) e o Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).

NOTA DO FLAMENGO:

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada."