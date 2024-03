SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O New England Patriots, time da NFL, recebeu direitos de marketing para explorar o mercado brasileiro.

A seleção faz parte do Programa de Mercados Globais da NFL. As 32 franquias tiveram oportunidade de apresentar propostas por 19 países diferentes. Trata-se de uma iniciativa para expandir o impacto dessas equipes pelo planeta.

A franquia de Massachusetts é a segunda da NFL a adotar o Brasil como área de exploração de imagem. Os Patriots se juntam ao Miami Dolphins, que desde 2022 ocupam o mercado nacional.

Os Patriots poderão explorar marketing presencial e digital, vendas de patrocínio regional, eventos com fãs, ativações e vendas de mercadorias no Brasil. "Estamos ansiosos para expandir nosso alcance em todo o país e alavancar nossa experiência de comercializar os Patriots na região para impulsionar ainda mais engajamento e fandom", disse a diretora de marketing da equipe, Jen Ferron.

O desenvolvimento do Global Markets Program da liga nos permitiu mostrar um compromisso ainda mais forte com o desenvolvimento de conexões mais profundas em outros países, fornecendo direitos adicionais que nos permitem comercializar nossa equipe e promover o grande jogo que é o futebol americano. Sabemos que alguns de nossos fãs mais apaixonados estão na América do Sul, e estamos animados para expandir nosso mercado internacional para o Brasil Robert Kraft, dono do New England Patriots

O mandato dos Patriots no Brasil durará pelo menos cinco anos. A licença terá início a partir do dia 01º de abril de 2024.

O time de New England ganhou notoriedade no Brasil nas últimas duas décadas. A equipe foi seis vezes campeã do Super Bowl entre as temporadas de 2001 e 2018, igualando recorde da liga. O ex-quarterback Tom Brady foi peça fundamental nessas conquistas.

O New England Patriots tem direitos de marketing de outros três países: Alemanha, Áustria e Suíça. A equipe disputou uma partida em território alemão na temporada passada.

A NFL terá uma partida no Brasil pela primeira vez neste ano. A liga já anunciou que o Philadelphia Eagles será mandante na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 06 de setembro, semana de abertura da temporada 2024.