Beatriz Haddad foi a única representante do Brasil a avançar nesta quinta-feira (4) no Torneio de Wimbledon, em Londres. Número 20 do mundo, Bia se classificou à terceira rodada de simples, após a desistência da adversária colombiana Camila Osório (58ª no ranking mundial) ao 26 minutos de jogo.

Bia ganhava por 3 games a 0 no primeiro set, quando Osório foi atendida pela equipe médica. Após oito minutos, a colombiana se recompôs e decidiu voltar ao jogo, mas não suportou a dor e abandonou a quadra no quarto game.

A paulistana de 28 anos volta à quadra no sábado (6), em horário ainda indefinido, contra a norte-americana Danielle Collins (11ª), em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Após a disputa de simples, Bia estreou nas duplas ao lado da carioca Ingrid Gamarra Martins. No entanto, as brasileiras foram superadas pelas russas Irina Khromacheva e Kamilla Rakhimova por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/3).

“Infelizmente a minha adversária teve que se retirar no primeiro set por uma lesão, nunca é legal acabar o jogo dessa forma. A gente sabe o quanto é duro manter o corpo durante a temporada, então espero que ela melhore o quanto antes. Na dupla, infelizmente não saímos com a vitória. Eu e a Ingrid jogamos abaixo do quê a gente gostaria. Amanhã tenho mais uma oportunidade de melhorar o meu tênis, treinar e cuidar bastante do meu corpo, e me sinto preparada para a próxima rodada”, garantiu Bia Haddad, após a estreia nas duplas femininas.

Outros resultados

O paranaense Thiago Wild se despediu nesta quinta (4) do Grand Slam londrino. Na segunda rodada de simples, o brasileiro (74º no ranking mundial) foi superado pelo dinamarquês Holger Hune, número 15 do mundo, por Mais tarde, nas duplas, Wild e o cearense Thiago Monteiro perderam para a parceria do espanhol Marcel Granollers com o argentino Horacio Zeballhos, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).

Esta quinta (4) também não foi boa para a dupla da paulista Luisa Stefani com a holandesa Demi Shuurs, que estrearam com derrota para a britânica Olivia Nicholls em parceria com a eslovaca Tereza Mihalikova, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

Brasil estreia nas duplas mistas

Luisa Stefani tem outra estreia às 10h55 desta sexta-feira (5). Ao lado do Rafael Matos eles enfrentarão a parceria da norte-americana Desirae Krawcyk com o britânico Neal Skupski. Classificados para a Olimpíada de Paris, Stefani e Matos foram campeões no Aberto da Austrália no ano passado.

