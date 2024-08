Os brasileiros Ana Sátila e Pedro Gonçalves, o Pepê, garantiram a classificação para as semifinais do torneio de canoagem slalom dos Jogos Olímpicos de Paris após boa participação nas eliminatórias de suas respectivas categorias nesta terça-feira (30) no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne.

Na disputa do K1 (caiaque), Pepê encerrou na oitava colocação geral após marcar o tempo de 86s64 logo na primeira das duas descidas, e um tempo ainda melhor na segunda, mas acabou sofrendo uma penalização. “Fazer uma primeira descida assim, limpa [sem penalidades], é um desafio muito grande, mas a gente vem trabalhando muito, há anos, para isso. E na segunda fui mais rápido ainda, só que acabei dando dois toques. Mas nosso objetivo foi cumprido, passar bem para as semis”, afirmou o brasileiro.

Já Ana Sátila garantiu a sétima posição na C1 (canoa). Agora a mineira volta a entrar em ação na próxima quarta-feira (31). Já Pepê definirá seu futuro na competição na quinta-feira (1).

