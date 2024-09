Alison dos Santos (foto) termina 2024 em alta. Neste sábado (14), ele venceu a prova dos 400 metros com barreiras na etapa de Bruxelas da Diamond League e sacramentou o título da temporada.

É a segunda vez na carreira que o brasileiro conquista o principal circuito do atletismo mundial. Na final, ele registrou o tempo de 47s93, terminando à frente do catari Abderrahman Samba (48s20) e do estoniano Rasmus Magi (48s26).

Ao longo de 2024, Alison - medalhista de bronze em Paris - venceu cinco etapas da Diamond League nos 400 metros com barreiras. Com isso, ao final da temporada foi o atleta com mais pontos somados no circuito.

O brasileiro - que também foi campeão da liga em 2022 - não teve como adversários na final em Bruxelas os outros dois atletas que terminaram à sua frente na final olímpica no último mês: nem o americano Rai Benjamin (ouro na França), nem o norueguês Karsten Warholm (prata) correram na Bélgica.

Currículo

No geral, agora Alison tem no currículo dois títulos da Diamond League, dois bronzes olímpicos e um título mundial conquistado em 2022.

"Agora, é literalmente descansar. Tirar a cabeça do atletismo, do esporte e pensar como uma pessoa normal, que está de férias", disse Alison, em declaração enviada pelo Comitê do Olímpico do Brasil (COB).

Outro atleta brasileiro a competir neste sábado foi Almir dos Santos, que terminou em quarto lugar na final do salto triplo, com a marca de 16,79m.

