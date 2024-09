Em um duelo de equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu derrotou o Ituano por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (27) em Belém.

Com o triunfo no jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Papão chegou aos 33 pontos, alcançando a 14ª posição da classificação. Já o Galo de Itu permanece dentro do Z4 com o revés, na 18ª colocação com 28 pontos.

O único gol da partida foi marcado logo aos 6 minutos do primeiro tempo, quando o volante João Vieira aproveitou bola levantada na área por Jean Dias para marcar de cabeça.

Tags:

brasileir | Esportes | futebol | ituano | Paysandu | Série B | TV Brasil