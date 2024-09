O Botafogo não passou de um empate sem gols com o Grêmio, na noite deste sábado (28) no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e permitiu que o Palmeiras (que superou o Atlético-MG por 2 a 1) fique apenas um ponto atrás na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A.

Após o final da partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional neste sábado, o Alvinegro de General Severiano chegou aos 57 pontos, permanecendo isolado na ponta da classificação. Já para o Grêmio o empate representou subir para a 11ª colocação com 32 pontos.

Na partida disputada em Brasília, a equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge até chegou a superar o goleiro Marchesín com o zagueiro Bastos aos 40 minutos do segundo tempo, mas o lance foi anulado após ser constatada posição irregular do jogador angolano.

Este resultado foi especialmente favorável para o Palmeiras, que derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, para chegar aos 56 pontos na vice-liderança da classificação. Já o Galo permaneceu com 36 pontos, na 9ª colocação, após o revés.

A equipe do técnico português Abel Ferreira venceu graças a dois gols em cobrança de pênalti do meio-campista Raphael Veiga, enquanto o atacante Hulk, em bela cobrança de falta, fez o de honra do Galo.

