O técnico Arthur Elias já pode contar com todas as 26 jogadoras convocadas para os dois amistosos da seleção feminina de futebol contra a Colômbia, em Cariacica (ES). A volante Angelina e a atacante Adriana, que atuam no Orlando Pride, dos Estados Unidos, chegaram nesta quarta-feira (23) ao hotel onde a equipe brasileira está concentrada, em Vitória. O Brasil encara as colombianas neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), e na próxima terça (29), às 19h. Os jogos serão realizados no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), terão transmissão ao vivo da TV Brasil.

Todas juntas! Agora o grupo está completo! Bora conferir o momento da chegada da Angelina e Adriana! Vamos com tudo! ????????



???? Fabio Souza / CBF pic.twitter.com/nuisX7ELdf — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 23, 2024

A seleção feminina se prepara desde terça-feira (22) no Centro de Treinamento (CT) da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), em Serra (ES), a cerca de 30 quilômetros de Vitória. A primeira atividade reuniu 24 das 26 convocadas. Elas alegraram a tarde das cerca de cem crianças que fazem escolinhas de futebol, futsal, natação, vôlei e tênis no local, com direito a mais de 20 minutos de fotos e autógrafos. A garotada também pôde acompanhar as atividades das atletas em campo.

Entre as convocadas de Arthur Elias para os jogos de sábado e terça, 12 fizeram parte da equipe medalhista de prata na Olimpíada de Paris, na França. Eram 13 nomes, mas Gabi Portilho foi cortada devido a um desconforto no joelho - a também atacante Marília, do Cruzeiro, foi chamada no lugar da corintiana.

Entre as remanescentes da campanha olímpica, está a zagueira Tarciane, que assim como Gabi Portilho, foi indicada ao prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, como uma das 30 melhores jogadoras do planeta na temporada. Negociada pelo Corinthians com o Houston Dash, dos Estados Unidos, em abril deste ano, por R$ 2,59 milhões, a defensora era a contratação mais cara do futebol feminino brasileiro até setembro, quando a atacante Priscila foi vendida pelo Internacional ao América, do México, por R$ 2,8 milhões.

"A gente está muito focada para começar praticamente tudo do zero, com novas meninas nesse ciclo. Vamos nos empenhar nos treinos, entender o estilo de jogo do Arthur, ajudar as outras meninas. Tudo isso, até com mais energia ainda em razão do que fizemos nos Jogos Olímpicos", disse Tarciane, em entrevista coletiva.

amistosos | Arthur Elias | Cariacica | Colômbia | copa do mundo feminina | revista France Footbal | Seleção Brasileira | Transmissão ao Vivo | TV Brasil