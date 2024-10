A edição deste ano do Mundial de Clubes de vôlei feminino ocorrerá em Hangzhou (China), entre 17 e 22 de dezembro. O local e as datas foram anunciadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) nesta segunda-feira (28). O Brasil conta com duas das oito equipes participantes: Praia Clube (Uberlândia) e Minas Tênis Clube (Belo Horizonte). Ambas buscam o título inédito no Mundial.

Tianjin ???????? to Host the 2024 Women’s Club World Championship!



The competition will be held at the Huanglong Sports Center in Hangzhou, where top teams will battle for the title from December 17 to 22 ????.



Participants include Conegliano ????????, Vero Volley ????????, Minas ????????, Praia Clube… pic.twitter.com/6PDb0relvC — Volleyball World (@volleyballworld) October 28, 2024

Maiores campeões do torneio, os times turcos VakiBank (quatro títulos) e Eazasibasi (três) estão fora desta edição. Além do Brasil, a Itália também competirá com duas equipes: Conegliano (bicampeão) e Vero Vôlei Milão.

Os times estão divididos em dois grupos, e os dois melhores em cada chave se classificam às semifinais. O Minas está no Grupo A, junto com Vero Vôlei Milão, Tianjin (China) e Zamalek (Egito). Na outra chave está o Praia Clube, ao lado de Conegliano, Red Rockets (Japão) e Ninh Binh (Vietnã).

Nos últimos três Mundiais, o Minas e o Praia Clube terminaram na quarta posição.

Lá se vão 12 anos desde que o Osasco VC (São Paulo) trouxe para o Brasil título de melhor do mundo. Outro dois clubes nacionais já foram campeões: CA Sorocaba (1994) e Sadia EC (1991).

Programação

16/12 (segunda-feira)

Minas x Vero Vôlei Milão - 22h (horário de Brasília)

17 de dezembro

Praia Clube x Conegliano - 1h30

Red Rockets x Ninh Binh - 5h

Tianjin x Zamalek - 8h30

Conegliano x Ninh Binh - 22h

18 de dezembro

Minas x Zamalek - 1h30

Red Rockets x Praia Clube - 5h

Tianjin x Vero Vôlei Milão - 8h30

19 de dezembro

Ninh Binh x Praia Clube - 4h

Vero Vôlei Milão x Zamalek - 8h30

20 de dezembro

Conegliano x Red Rockets - 4h

Tianjin x Minas - 8h30

21 de dezembro

semifinais

1° do Grupo A x 2° do Grupo B - 4h

1° do Grupo B x 2° do Grupo A - 8h30

22 de dezembro

Disputa pelo terceiro lugar - 4h

Final - 8h30

