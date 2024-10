Foi definida nesta quinta-feira (31) a lista de 13 convocados da seleção brasileira masculina de basquete que irá disputar a janela de novembro das eliminatórias da AmeriCup, nos 21 e 24, no Ginásio Manguerinho, em Belém (PA). O técnico croata Aleksander Petrovic optou por renovar a equipe que competiu na Olimpíada de Paris – o Brasil parou nas quartas de final. Entre os novatos, estão revelações como Nathan Mariano, de apenas 16 anos, e Zu Júnior – ambos do Sesi Franca-SP - e Mathias Alessanco (Betis/Espanha). O treinador já antecipara uma pré-lista de convocados na semana passada.

“Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Paris 2024 e também [por atletas] jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, e Benite, que irá descansar também, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", explicou Petrovic.