Mirando a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino visita a Chapecoense, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (2) na Arena Condá, em Chapecó, pela 35ª rodada da competição. Atransmite ao vivo.

Ocupando a vice-liderança da classificação com 60 pontos, a apenas dois do líder Santos, que mede forças com o Vila Nova, o Tigre do Vale sabe que um triunfo fora de casa o deixa muito perto do acesso para a próxima temporada da Série A.

Segundo o técnico da equipe, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Guarani na última rodada, a expectativa é que as próximas rodadas reservem desafios ainda maiores: “Os jogos vão ficando mais difíceis agora, mais decisivos, e vencer nessa hora é importante. Viemos de dois jogos com seis pontos, conseguimos manter uma gordura importante nesta reta final. Ainda há muitos jogos pela frente, muitos pontos em disputa, é uma vitória importante, mas ainda faltam alguns passos a serem dados”.

Do outro lado do gramado estará uma Chapecoense que tem um desafio diferente, o de garantir a permanência na Série B. Com 40 pontos, o Verdão do Oeste é o 13º colocado, a apenas quatro pontos do CRB, primeira equipe dentro do Z4 (zona do rebaixamento).

Para alcançar este objetivo a Chapecoense tenta aproveitar o bom momento, em especial após o triunfo de 1 a 0 sobre o Brusque, no estádio Augusto Bauer, na última rodada.

Agora, jogando em casa, o técnico Gilmar Dal Pozzo, espera um resultado ainda melhor: “No próximo jogo esperamos criar mais chances em casa com o apoio do nosso torcedor. Falei para os atletas no vestiário que eles podem comemorar hoje [a vitória sobre o Brusque], mas sem muita euforia, pois já temos pela frente mais um jogo difícil, estamos muito próximos da permanência”.

