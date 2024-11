Em noite de golaços, o Botafogo derrotou o Vasco por 3 a 0, nesta terça-feira (5) no estádio Nilton Santos, e ampliou a sua vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Atransmitiu o clássico.

O MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ! ????????????



BOTAFOGO DÁ SHOW NO NILTON SANTOS E VENCE O CLÁSSICO POR 3 A 0! SAVARINO, LUIZ HENRIQUE E JÚNIOR SANTOS MARCARAM PARA O GLORIOSO! VAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS, MEU FOGÃO! ????? #SANGUEALVINEGRO pic.twitter.com/qS3rdobPwx — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 6, 2024

Com os três pontos conquistados em casa, o Alvinegro chegou aos 67 pontos, abrindo seis de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que foi superado pelo Corinthians por 2 a 0, na noite da última segunda-feira (4) em Itaquera.

Empurrado por mais de 30 mil torcedores, a equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge começou a partida acelerada, empilhando boas oportunidades e abrindo o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo, quando Alex Telles levantou a bola na área, onde Savarino bateu de primeira, de voleio, para superar Léo Jardim.

Três minutos depois o ataque alvinegro encaixou uma bela troca de passes que terminou com o domínio de Luiz Henrique dentro da pequena área. E o camisa 7 não falhou, deu um belo drible antes de bater na saída de Léo Jardim para ampliar. Minutos antes do intervalo o Vasco ficou com um homem a menos, após o zagueiro João Victor ser expulso após receber o segundo cartão amarelo no confronto.

Na etapa final o Cruzmaltino baixou suas linhas para evitar uma goleada, mas o Botafogo contou com o faro de gol de Júnior Santos, que iniciou no banco, para dar números finais ao marcador.

Inter no G4

Outro jogo com golaços foi a vitória de 2 a 0 do Internacional sobre o Criciúma, no Beira-Rio. Este resultado levou o Colorado para a 4ª posição da classificação com 56 pontos. Já o Tigre é o 15º com 37 pontos.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????! ?????????‍?????????????‍?????????????‍????



Com uma ???????????????????? de falta marcada por Alan Patrick e um ????????????????????????? de Wesley, o Colorado triunfa por 2 a 0 e chega aos 56 pontos no Brasileirão! ????????… pic.twitter.com/zSoxdpz9Sq — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 6, 2024

O triunfo do Internacional foi construído com um belo gol de falta de Alan Patrick aos 42 minutos do primeiro tempo. Aos 47 da etapa final, Wesley avançou pela ponta direita, se livrou de dois marcadores e acertou o ângulo do gol defendido por Gustavo.

