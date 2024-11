O Cruzeiro recebe o Flamengo, a partir das 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (5) na Arena Independência, em Belo Horizonte, em partida na qual buscará a primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Atransmite ao vivo.

A Raposa chega ao confronto em um momento de euforia, após garantir a classificação para a decisão da Copa Sul-Americana. E a vaga na final foi alcançada justamente com o primeiro triunfo da equipe sob o comando de Fernando Diniz, de 1 a 0 sobre o Lanús (Argentina).

“Tenho 15 anos de carreira como treinador, nunca tinha acontecido de ficar seis jogos sem vencer. Porém, não mudei minha pessoa, nunca me achei um fracassado, mas o que faço é tentar de novo. Os jogadores tentaram de novo, fomos tentando achar a solução, pois todos trabalham com profundidade, não é coisa superficial”, declarou o comandante do Cruzeiro em entrevista coletiva.

O Flamengo também chega à partida em um momento positivo, após derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, no último domingo (3) no estádio do Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tendo o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil com o Galo no próximo domingo (10), o técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares nesta quarta diante da Raposa.

A expectativa é que peças importantes como Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não sigam para Belo Horizonte, com isso o Flamengo deve iniciar a partida com: Rossi; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

