Dois minutos mais rápido que na estreia, o número 6 do mundo Hugo Calderano despachou o cazaque Kirill Gerassimenko (49º no ranking) nesta quinta-feira (7) e avançou às quartas de final. O jogo será nesta sexta (8), contra o Lin Yun-Ju (14º), a partir de meio-dia (horário de Brasília).

No jogo de hoje (7), o brasileiro precisou de 21 minutos para ganhar por 3 sets a 0 de Kirill, com parciais de 11/9, 11/6 e 11/4.

"Estou muito feliz com a minha performance hoje. Kirill é muito perigoso no início dos pontos, mas consegui sacar e receber muito bem", comemorou Calderano, em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

O adversário nas quartas é um velho conhecido de Calderano, que em 2017 em placou a única vitória contra Lin Yun-Ju em três jogos. O taiwanês levou a melhor nas últimas partidas, ambas em 2019.

"Ele é um dos melhores do mundo, mas espero que todos aqui possam torcer por mim", brincou Calderano, que defende o Ochsenhausen, clube alemão da primeira divisão da Bundesliga (campeonato nacional de tênis de mesa).

O WTT Champions de Frankfurt reúne 10 mesatenistas de elite. Se Calderano superar o taiwanês Lin Yun-Ju, terá pela frente o vencedor do duelo entre o japonês Sora Matsushima (40º) contra o chinês Lin Shindong, atual número 2 do mundo. Também estão no torneio o líder do ranking Wang Chiqin (China) e Felix Lebrun (5º), que eliminou Calderano no confronto pela medalha de bronze na Olimpíada de Paris.

O torneio alemão é o último antes do WTT Finals, que decidirá o campeão de 2024 do circuito mundial entre 20 e 24 de novembro, em Fukuoka (Japão). Apenas os melhores 16 mesatenistas do ano disputam a competição, e entre eles estará Calderano, que assegurou presença antecipadamente pela pontuação no ranking mundial.

Tags:

Felix Lebrun | final | Frankfurt quartas de final | Hugo Calderano | número 6 do mundo | WTT Champions