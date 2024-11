O Botafogo viu a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro cair de seis para quatro pontos nesta 33ª rodada. Se na última sexta-feira (8) o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado o Glorioso ficou em um empate sem gols com o Cuiabá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo transmitido ao vivo pela

O Alvinegro foi aos 68 pontos, contra 64 do Palmeiras. As equipes ainda se enfrentam nesta reta final de Brasileirão, no próximo dia 26, às 21h30 (horário de Brasília), com mando dos paulistas. O Cuiabá segue em situação delicada. O Dourado chegou aos 29 pontos, na 19ª e penúltima colocação e permanece na zona de rebaixamento (Z4) por, pelo menos, outras duas rodadas.

A equipe carioca finalizou 28 vezes, sendo 17 somente na segunda etapa, e teve 74% de posse de bola, mas não conseguiu vazar a meta defendida por Walter, que fez boa intervenção aos 39 minutos do primeiro tempo em chute do meia Thiago Almada da entrada da área. Aos 51, o volante Marlon Freitas parou na trave. Já na etapa final, aos 37 minutos, o zagueiro Marllon evitou o gol do atacante Júnior Santos, salvando o Cuiabá em cima da linha.

Fortaleza na briga

Além do Palmeiras, quem se beneficiou do tropeço do Botafogo foi o Fortaleza, que também foi a campo neste sábado e superou o Vasco por 3 a 0 na Arena Castelão. O Leão do Pici soma 63 pontos, cinco a menos que o Glorioso, ainda sonhando com o título brasileiro inédito. O Cruzmaltino, estacionado nos 43 pontos, segue em nono lugar.

A vitória tricolor começou a ser construída aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois de grande jogada pela direita, com chapéu para cima de Lucas Piton, o também lateral Tinga cruzou para a cabeçada do meia Emmanuel Martínez. Na etapa final, aos 33, o atacante Breno Lopes saiu em contra-ataque pela esquerda e bateu cruzado, sem chances para Léo Jardim. Nos acréscimos, o centroavante Renato Kayzer, ex-Vasco, definiu o placar.

Sonho corintiano

A novidade na metade de cima da tabela é o Corinthians, que assumiu o décimo lugar neste sábado, ao derrotar o Vitória por 2 a 1 no Barradão, em Salvador. Com 41 pontos, o Timão abriu distância para o Z4 e começa a sonhar com eventuais vagas sobressalentes à Libertadores via Brasileiro, conforme os resultados das finais das Copas Sul-Americana e do Brasil. Já o Leão, que teve uma sequência de três triunfos seguidos interrompida, para nos 38 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento.

Os baianos saíram na frente com Alerrandro logo aos oito minutos, aproveitando falha do goleiro Hugo Souza na saída de bola. Aos 23, Yuri Alberto recebeu do meia Rodrigo Garro dentro da área e bateu forte, deixando tudo igual. Na etapa final, aos 24 minutos, o também atacante Memphis Depay aproveitou belo passe de Garro e tocou na saída do goleiro Lucas Arcanjo, definindo o triunfo corintiano.

Juventude respira

O Bahia teve o mesmo destino de seu maior rival e também saiu de campo derrotado neste sábado. O Esquadrão de Aço sofreu a virada do Juventude, que ganhou por 2 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os baianos fizeram 1 a 0 no minuto inicial da partida, com o meia Cauly, mas sofreram a virada na etapa final, graças aos atacantes Lucas Barbosa, por cobertura, e Gabriel Taliari, com chapéu para cima do goleiro Marcos Felipe.

O Tricolor não vence há cinco jogos e sofreu a terceira derrota seguida nesta sequência. A equipe comandada por Rogério Ceni soma 46 pontos, na oitava posição. Os gaúchos, por sua vez, foram a 37 pontos, no limite da zona de rebaixamento.

Cruzeiro desencanta

Em outro compromisso deste sábado, o Cruzeiro aproveitou novo tropeço do Bahia para assumir a sétima colocação, derrotando o Criciúma por 2 a 1 no Mineirão. A Raposa foi a 47 pontos, enquanto o Tigre continua com 37 pontos, ainda fora do Z4, ficando à frente do Juventude na classificação por ter um saldo de gols melhor.

A equipe celeste, que não ganhava há sete rodadas, chegou ao primeiro triunfo sob comando de Fernando Diniz no Brasileiro com gols dos atacantes Kaio Jorge e Gabriel Veron. O meia Allano descontou para os catarinenses.

Bom para ninguém

A igualdade sem gols entre Botafogo e Cuiabá não foi a única deste sábado. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Atlético-GO e Red Bull Bragantino também não saíram do zero. O empate foi péssimo para os dois times, que lutam contra o rebaixamento. O Dragão permanece na lanterna, com 26 pontos. Já o Massa Bruta, com 36 pontos, retornou ao Z4 por causa da vitória do Juventude.

Triunfo do Tricolor

Jogando em casa, o São Paulo superou o Athletico-PR por 2 a 1 e permanece firme na luta para entrar no G4. Com o triunfo, o Tricolor permanece na sexta posição da classificação, mas agora com 58 pontos. Já o Furacão permanece sendo o 18º, com 34 pontos.

