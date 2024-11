A seleção de futebol de paralisados cerebrais (PC) estreou com vitória no Campeonato Mundial da modalidade, disputado em Salou (Espanha). Neste domingo (10), os brasileiros golearam o Canadá por 4 a 0, na abertura do Grupo B da competição.

Os gols foram marcados por Evandro de Oliveira (duas vezes), Dudu Felipe e Heitor Luiz. O Brasil volta a jogar nesta terça-feira (12), às 11h (horário de Brasília), contra a Inglaterra. Já na quinta-feira (14), às 8h30, a equipe conclui a participação na primeira fase diante do Japão. Os dois primeiros da chave vão às quartas de final. As partidas são transmitidas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Futebol de Paralisados Cerebrais (IFCPF, na sigla em inglês) no YouTube.

Segunda melhor seleção do mundo na modalidade, conforme o ranking mundial, o Brasil busca um título inédito. A equipe bateu na trave em 2003 e 2013, quando ficou com o vice-campeonato. Na última edição, em 2022, também disputada em Salou, os brasileiros conquistaram a medalha de bronze. A Ucrânia é a atual campeã.

A modalidade

No futebol PC, os atletas são divididos pelas classes FT1, FT2 e FT3 (quanto menor o número da categoria, maior é o comprometimento físico-motor). Cada equipe tem de usar pelo menos um FT1 entre os titulares. Além disso, somente um FT3 por time é autorizado a estar no gramado.

Cada tempo de jogo tem 30 minutos. Os times possuem sete atletas de cada lado (a modalidade, inclusive, costumava ser chamada de futebol de sete). As medidas do campo (70 metros por 50 metros) e da baliza (dois metros por cinco metros) também são diferentes da modalidade “convencional”. Além disso, não há impedimento no futebol PC e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.

Tags:

brasi | Esportes | futebol de paralisados cerebrais | Mundial | Seleção Brasileira