As provas de potência máxima do ciclismo abriram o primeiro dia dos Jogos da Juventude nesta quarta-feira (13), em João Pessoa (PB), com atletas do Norte e Nordeste assegurando a maioria das medalhas. A competição com mais de quatro mil estudantes (escolas públicas e privadas) de todo o país, com idades entre 15 e 17 anos, é uma das que mais revela talentos no esporte nacional. As disputas em 18 modalidades olímpicas irão até 28 de novembro, com transmissão ao vivo no canal do Time Brasil (Comitê Olímpico do Brasil) no YouTube.

Não são poucos os atletas olímpicos brasileiros revelados nos Jogos da Juventude, desde a primeira edição nos anos 2000. Entres eles estão a judoca Beatriz Souza e o velocista Alison dos Santos, que conquistaram ouro e bronze, respectivamente, nos Jogos de Paris.

Impossível não se emocionar com o choro da Maria Clara, atleta de Goiás, ao encontrar a Bia Souza nos Jogos da Juventude. ????????



Eu não julgo, agi do mesmo jeito quando conheci a Beatriz Souza. ????#JogosdaJuventudeCaixa #CAIXA #LoteriasCaixa pic.twitter.com/DKUzHUYhxm — Time Brasil (@timebrasil) November 13, 2024

Campeã olímpica no judô, Bia Souza abriu oficialmente os Jogos da Juventude na noite desta quarta (13) ao acender a pira da competição, durante cerimônia no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa. O evento contou com ainda outras estrelas de Paris 2024 como Rebeca Andrade, bicampeã olímpica na ginástica artística; Caio Bonfim, prata na marcha atlética; e Edival Pontes, bronze no taekwondo.

"Os Jogos da Juventude simbolizam a realização de sonhos, o começo de trajetórias que podem, sim, levar muitos de vocês aos maiores palcos do esporte mundial. Estamos aqui para celebrar o potencial de mais de 4 mil jovens atletas de todas as partes do Brasil, que têm a chance de mostrar o seu talento e, mais do que isso, mostrar a força do esporte como ferramenta de transformação", disse Paulo Wanderley, presidente do COB, no discurso de abertura.

Tags:

altetas olímpico | Beatriz Souza | Estudantes | João Pessoa | Jogos da juventude | multiesportiva | talentos