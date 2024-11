O Flamengo conquistou pela primeira vez na história o título do Brasileirão Feminino Sub-20 após golear o Botafogo por 7 a 0, na noite desta quinta-feira (14) no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Atransmitiu ao vivo todas as emoções da decisão da competição.

CAMPEÃS DO #BrasileirãoFemininoSub20! ????



As Meninas da Gávea golearam o Botafogo por 7x0 e garantiram a taça! Parabéns, @Flamengo! pic.twitter.com/eKiodhZ7su — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) November 15, 2024

Com esta conquista o Rubro-Negro da Gávea se junta a um seleto grupo de equipes que já venceram a competição: Internacional (com três conquistas), Fluminense (com um troféu) e São Paulo (com uma vitória).

A equipe comandada pelo técnico Filipe Torres foi superior durante todo o confronto e não demorou a abrir o placar. Aos 20 minutos do primeiro tempo a camisa 10 Anna Luiza aproveitou bola que sobrou na grande área para acertar um balaço que morreu no ângulo. As Meninas da Gávea continuaram mandando na partida e ampliaram aos 35 minutos, quando Mariana recebeu um lançamento longo, partiu em velocidade, se livrou da goleira Zanella e bateu para o fundo do gol vazio para marcar um golaço.

Deu @Flamengo no primeiro tempo da decisão do #BrasileirãoFemininoSub20! As Meninas da Gávea estão vencendo o Botafogo por 2x0!



???? Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF pic.twitter.com/gSRX0aKQ8p — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) November 15, 2024

Logo no início da etapa final o Flamengo chegou ao terceiro em pênalti bem cobrado pela zagueira Núbia. Aos 22 minutos Kaylane acertou passe em profundidade para Mariana, que avançou com muita liberdade até a área, onde bateu colocado na saída da goleira Zanella para marcar pela segunda vez na partida.

Aos 29 minutos as Meninas da Gávea chegaram ao quinto gol, quando Barraca cobrou falta da intermediária e a goleira Zanella aceitou após ser enganada pelo quique da bola. Porém, mesmo com uma vantagem tão elástica, o Flamengo continuou no ataque e marcou em mais duas oportunidades, já nos acréscimos, graças ao faro de gol da centroavante Pimenta.

