O Brasil brilhou nos Campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano de canoagem paralímpica. No total, a equipe nacional conquistou 13 medalhas (11 de ouro e duas de bronze), garantindo a melhor campanha coletiva nas competições realizadas em Montevidéu (Uruguai) entre os dias 13 e 17 de novembro.

Um dos destaques da equipe do Brasil foi o baiano Gabriel Porto, que, disputando provas no KL3 200 metros (para atletas que usam braços, tronco e pernas na remada) conquistou duas medalhas douradas: “Primeira viagem internacional e já conquistamos o lugar mais alto do pódio”.

Outra atleta brasileira que fechou sua estreia internacional com dois primeiros lugares foi a sul-mato-grossense Carla Camargo, que brilhou na KL2 200 metros: “Foi muito bom. Quero evoluir para as próximas, diminuindo cada vez mais o meu tempo”.

O Brasil garantiu a primeira posição no quadro de medalhas tanto no Campeonato Sul-Americano (com seis ouros e um bronze) como no Pan-Americano (cinco ouros e um bronze), somando o total de 13 presenças no pódio. A segunda posição ficou com o Chile, com cinco conquistas no Pan (dois ouros, duas pratas e um bronze) e cinco no Sul-Americano (dois ouros e três pratas).

