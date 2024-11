O Palmeiras conquistou o tricampeonato do Paulistão Feminino de Futebol com vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians na cobrança de pênaltis, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), após empate em 2 a 2 no placar agregado. A colombiana Tapia, goleira das Palestrinas defendeu três cobranças do Timão e as outras duas foram na trave. Fê Palermo e Ingryd balançaram a rede para as Palestrinas e garantiram o tricampeonato (os dois primeiros foram em 2001 e 2022). A conquista do Palmeiras interrompe a hegemonia das Brabas, tetracampeãs paulistas no ano passado.

Nesta quarta-feira (20), o Palmeiras, comandadas há pouco mais de um ano pela técnica Camilla Orlando, entrou em campo com desvantagem de 1 a 0 no placar, pois perdera em casa, por 1 a 0, primeiro jogo da final na última sexta (15). Nesta tarde, logo na primeira etapa da partida, as Palestrinas abriram 2 a 0, com gols da artilheira Amanda Gutierrez (total de oito gols no torneio) e Dudinha. Na volta do intevalo, Vitória Yaya deixou o banco e descontou para o Corinthians.

No primeiro minuto de partida, as Palestrinas quase abriram o placar com um belo chute Laís Estevan, que passou rente ao gol de Lelê. Era só o início do domínio do Verdão. Aos 12 minutos, a volante Brena cruza para Amanda Gutierrez, que invade a grande área e acerta o fundo da rede de Lelê, igualando em 1 a 1 o placar agregado da final do torneio. Com o gol marcado nesta tarde, Amanda encerrou o Paulistão Feminino na liderança isolada, com oito gols ao todo. As Palestrinas seguiram pressionando as Brabas e foram colecionando chances de gol. Aos 22 minutos, a zagueira Poliana aproveitou bola lançada na área do Corinthians para tentar ampliar de voleio, mas a goleira Lelê fez ótima defesa. Cinco minutos depois, Lelê salvou o Corinthians, ao mandar para escanteio bola venenosa chutada por Dudinha. Aos 33 foi a vez de Brena acertar um bola de fora da área, mas após revisão do VAR, o gol foi anulado por toque dde mão de Daiane Muniz, no início da jogada. De tanto insistir, o segundo gol do Verdão saiu aos 41 minutos, novamente com assistência de Brena. A camisa 7 cobrou falta na área para Amanda Guttierrez, que ajeitou para Dudinha marcar um golaço, ampliando a vantagem do Palmeiras para 2 a 1 no placar agregado.

Após o intervalo, a volante Vitória Yaya deixou o banco das Brabas para entrar no lugar da camisa 10 Gabi Zanotti. E deu muito certo. Com um minuto de jogo, Yaya aproveitou o cruzamento de Yasmin e desviou de cabeça, igualando o agregado em 2 a 2, resultado que levaria a decisão do título para a cobrança de pênaltis. Após o empate, as equipes diminuíram o ritmo. Aos 24 minutos, Carol Nogueira finalizou de fora da área, mas a goleira Tápia evitou o gol. Três minutos depois, Yoreli Ricón chutou da entrada da área e a bola passou rente ao gol de Lelê. A melhor chance das Palestrinas de definirem a partida foi aos 36 minutos, com a volante Ingryd: sozinha na grande área, a camisa 5 se desequilibrou na hora de chutar e perdeu a bola para a atacante adversária Carol Nogueira. Com o fim da partida se aproximando, os times administraram o resultado até o apito final.

Pênaltis

A colombiana Kate Tapia, goleira do Palmeiras, foi o grande destaque nas penalidades. Ela defendeu a primeira cobrança de Duda Sampaio para o Corinthians. Na sequência, a artilheira Amanda Gutierrez desperdiçou chutando na trave. Depois foi a vez da corintiana Eudmilla mandar na trave também. O placar seguia 0 a 0 quando Fê Palermou acertou o fundo da rede, colocando o Palmeira na frente. Depois Milene cobrou para o Corinthians e Tapia voltou a brilhar evitando o gol das Brabas. Na quarta cobrança do Palmeiras, Ingryd ampliou para as Paestrinas e, em seguida, Tapia defendeu a cobrança de Carol Santiago, selando a vitória do Verdão por 2 a 0.

Tags:

Braba | Brinco de Ouro | Camilla Orlando | Corinthians | desvantagem | Palestrinas | Palmeiras | Paulistão Feminino | Pênaltis | tricampeãs