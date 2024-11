O técnico do Botafogo, o português Artur Jorge, afirmou que a disputa da final da Copa Libertadores diante do Atlético-MG, no próximo sábado (30) a partir das 16h (horário de Brasília) em Buenos Aires (Argentina), é a partida mais importante de sua carreira. Atransmite o confronto ao vivo.

“Arrisco dizer que é o jogo mais importante da minha carreira. Não há dúvidas sobre isso. Também traz para mim a responsabilidade e a satisfação de podermos aproveitar o momento. Isso não quer dizer que não sabemos da nossa responsabilidade, pois carregamos muita gente em cima de nós, temos o sonho de muita gente atrás de nós”, declarou o comandante do Alvinegro em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29).

Na entrevista Artur Jorge também mandou um recado direto para a torcida do Botafogo, que pela primeira vez na história acompanhará seu time na decisão da competição internacional: “É difícil encontrar o equilíbrio para conter as expectativas de nossa torcida […]. Caso fale diretamente para a torcida, diria: confiem e acreditem”.

Já o capitão da equipe de General Severiano, o volante Marlon Freitas, tentou afastar qualquer favoritismo de sua equipe, destacando a qualidade do Atlético-MG: “É uma final de Libertadores. Acredito que as duas equipes chegam iguais e será uma decisão muito difícil. As duas equipes mereceram estar na final. São duas equipes qualificadas, mas estamos preparados para isso, fazer uma grande final e conquistar o nosso sonho”.

