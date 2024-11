O técnico do Atlético-MG, o argentino Gabriel Milito, afirma que chega muito confiante à decisão da Copa Libertadores contra o Botafogo, que será disputada no próximo sábado (30) a partir das 16h (horário de Brasília) em Buenos Aires (Argentina). Atransmite o confronto ao vivo.

“Chegamos [à decisão] muito bem, com muita vontade. Não pode ser de outra maneira. Sentimos um enorme privilégio de estar aqui, pois amanhã jogaremos a final. Todos nós sabemos do sacrifício que fizemos desde o início da Libertadores, com aquele duelo contra o Caracas na Venezuela. Todos sabemos o esforço que fizemos para chegar até a final, merecidamente. Estamos aqui. Todos queremos a chegada do dia do jogo. Eles, que vão jogar, melhor sabem jogar futebol. Eu tenho muita confiança neles. Sinto que faremos uma grande final. Que seremos muito competitivos para esse sonho de alcançar a taça”, declarou o comandante do Galo em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (29).

Na conversa com a imprensa Milito afirmou que sua equipe está preparada para enfrentar qualquer circunstância que encontrar na partida: “Estamos preparados para disputar uma partida de final pressionando muito o Botafogo no início. Também estamos preparados para adotar uma posição de mais controle posicional, retroceder, tirar espaços se necessário. A equipe entende perfeitamente quando pressionar, jogar na metade do campo, ou quando tirar espaços atrás, retroceder e ficar agrupada […]. A equipe tem claro o plano de jogo. Trabalhamos isso e estamos preparados para esse tipo de partida, tanto de pressionar o rival no seu campo, como adaptar uma posição de espera, defendendo mais no posicional”.

Quem também esteve presente na coletiva foi o atacante Hulk, que admitiu o favoritismo do Botafogo, mas também destacou que o Atlético-MG tem condição de garantir o título continental pela segunda vez na história: “Realmente falei que o Botafogo é favorito e continuo compartilhando da mesma ideia. Se você analisar, o ano deles foi melhor do que o nosso. Mas se trata de uma final, ganha quem chegar melhor no dia, quem estiver mais concentrado, errar menos. A semana foi importante para a gente […]. Se queremos triunfar amanhã, temos que colocar em prática o que trabalhamos na semana. E acredito que temos condições disso”.

