Mirando a conquista do segundo título em menos de uma semana, o Botafogo visita o Internacional, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (4) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Atransmite o confronto ao vivo.

O Alvinegro de General Severiano chega à partida em um momento especial: quatro dias após a inédita conquista do título da Copa Libertadores, alcançado com um triunfo de 3 a 1 sobre o Atlético-MG em Buenos Aires (Argentina). Porém, para garantir o Brasileiro nesta quarta não basta vencer, mas será necessário secar o Palmeiras, que medirá forças com o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.

PRONTOS PARA MAIS UMA DECISÃO! ????????????



Nesta terça, os campeões da América finalizaram a preparação para o duelo com Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro! VAMOS, MEU FOGÃO! ???? #TempoDeBotafogo



???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/devo7PLOhy — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 3, 2024

Apesar do momento festivo, o técnico Artur Jorge deixou claro, em entrevista coletiva concedida logo após a conquista do título continental, que o objetivo é “ganhar o título Brasileiro”. Para este jogo o Alvinegro tem um desfalque certo, o goleiro John, suspenso por acumulação de cartões. Já o zagueiro Bastos, com uma lesão muscular na coxa esquerda, é dúvida e pode ser substituído por Adryelson. Assim o Botafogo deve iniciar a partida com: Gatito; Vitinho, Adryelson (Bastos), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Já o Internacional chega ao confronto sem chance alguma de conquistar o Brasileiro, após ser derrotado por 3 a 2 pelo Flamengo no último domingo (1). Faltando apenas duas rodadas para o final da competição, o Colorado pode no máximo ser vice-campeão.

Boa tarde, torcida colorada! Grupo no gramado para o último trabalho antes do duelo com o Botafogo ???????? pic.twitter.com/djfVHlzTJn — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 3, 2024

Segundo o técnico Roger Machado, o objetivo é terminar o ano na melhor posição possível na classificação: “Queremos colocar o clube na mais alta posição possível. Esperamos casa cheia [contra o Botafogo], pois será importante para acabar o ano em alta”.

O Colorado tem um ótimo retrospecto no Beira-Rio. A última derrota no estádio foi no dia 10 de julho, quando perdeu de 2 a 1 para o Juventude pela Copa do Brasil. Desde então disputou 13 partidas.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Internacional e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Tags:

Botafogo | campeonato brasileir | Esportes | futebol | Internacional | Rádio Nacional