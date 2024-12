Mais conhecido como Gui, o pequeno cruzmaltino Guilherme Gandra Moura, de 10 anos, é o vencedor do prêmio torcedor do ano do Fifa The Best Awards, anunciado durante cerimônia nesta terça-feira (17), em Doha (Catar). O menino, portador de epidermólise bolhosa - doença genética rara - ficou conhecido em junho de 2023, após aparecer em um vídeo que viralizou na intenet, após ser compartilhado pela própria mãe. Na ocasião, a nutricionista Tayane Gandra registrou o comovente reencontro com o filho, que acabara de receber alta hospitalar, após 16 dias internado em coma induzido.

Gui ficou conhecido nacionalmente e ao revelar que era torcedor do Vasco passou a ser símbolo do time carioca. Com as imagens de entrevistas do pequeno carioca, que se comunica de maneira carismática, não demorou para que Gui fosse presenteado por outros clubes brasileiros e até mesmo convidado para visitar times estrangeiros, nos quais foi fotografado ao lado de vários jogadores. Um dos craques a recebê-lo Neymar e Nenê, jogador do Juventude, em novembro do ano passado, quando o camisa 10 da seleção se recuperava de uma cirurgia no joelho, no Brasil.

Outro encontro marcante de Gui foi com o presidente Lula, que chegou a publicar um vídeo nas rede sociais em que aparece contando para o menino a respeito da sua amizade com grandes ídolos do Vasco, como Roberto Dinamite, e revelando como escolheu o Vasco como time do coração.

No final do ano passado, Gui foi uma das crianças que entraram em campo com a seleção brasileira na partida contra a Argentina, no Maracanã, no final de 2023.

