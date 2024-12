Os oito melhores colocados no primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) começam a disputar a partir de 25 de janeiro a Copa Super 8, torneio mata-mata com jogos únicos. Último a garantir vaga, o Vasco (7º colocado) enfrentará o vice-líder Flamengo, no Clássico dos Milhões. Já o líder Minas Tênis Clube encara o São Paulo (8º). Os demais embates serão Franca (3º) x Pinheiros (6º) e Brasília (4º)x União Corinthians (5º).

O campeão da Copa Super 8 garantirá presença na Liga das Américas 2025/2026. O maior campeão do torneio, disputado desde 2018, é Flamengo (três títulos), seguido pelo bicampeão Franca.

O segundo turno do NBB, que reúne o 18 melhores times do país prossegue a partir da próxima sexta-feira (25), com o início da 23ª rodada da primeira fase, que termina em 16 de abril de 2025. As 16 equipes mais bem colocadas disputarão as oitavas de final. Diferentemente da edição anterior, a partir das oitavas até a final valendo o título, os times classificados farão uma série de cinco jogos (dois a mais que na última temporada) para avançarem no torneio. A decisão de título está prevista para junho de 2025. O Franca é o atual campeão e detém três canecos da competição.

Confrontos de Copa Super 8

25/01 (Sábado), às 17h – KTO Minas (1º) x São Paulo (8º)

26/01 (Domingo), às 11h – Flamengo (2º) x R10 Score Vasco da Gama (7º)

26/01 (Domingo), às 16h – Sesi Franca (3º) x Pinheiros (6º)

25/01 (Sábado), às 19h30 – CAIXA/Brasília Basquete (4º) x Ceisc/União Corinthians (5º)

Aproveitamento no primeiro turno do NBB

KTO Minas (32 pontos, 88,2% de aproveitamento, 15 vitórias e 2 derrotas);

Flamengo (31 pontos, 82,4% de aproveitamento, 14 vitórias e 3 derrotas);

Sesi Franca (28 pontos, 64,7% de aproveitamento, 11 vitórias e 6 derrotas);

CAIXA/Brasília Basquete (28 pontos, 64,7% de aproveitamento, 11 vitórias e 6 derrotas);

Ceisc/União Corinthians (27 pontos, 58,8% de aproveitamento, 10 vitórias e 7 derrotas);

Pinheiros (27 pontos, 58,8% de aproveitamento, 10 vitórias e 7 derrotas);

R10 Score Vasco da Gama (27 pontos, 58,8% de aproveitamento, 10 vitórias e 7 derrotas);

São Paulo (27 pontos, 58,8% de aproveitamento, 10 vitórias e 7 derrotas);

Bauru Basket (27 pontos, 58,8% de aproveitamento, 10 vitórias e 7 derrotas);

Paulistano/CORPe (24 pontos, 41,2% de aproveitamento, 7 vitórias e 10 derrotas);

Unifacisa (24 pontos, 41,2% de aproveitamento, 7 vitórias e 10 derrotas);

Farma Conde/São José Basketball (24 pontos, 41,2% de aproveitamento, 7 vitórias e 10 derrotas);

Mogi Basquete (23 pontos, 35,3% de aproveitamento, 6 vitórias e 11 derrotas);

Corinthians (23 pontos, 35,3% de aproveitamento, 6 vitórias e 11 derrotas);

Pato Basquete (23 pontos, 35,3% de aproveitamento, 6 vitórias e 11 derrotas);

Botafogo (22 pontos, 29,4% de aproveitamento, 5 vitórias e 12 derrotas);

Fortaleza B.C/CFO (21 pontos, 23,5% de aproveitamento, 4 vitórias e 13 derrotas); e

Caxias do Sul Basquete (21 pontos, 23,5% de aproveitamento, 4 vitórias e 13 derrotas).

* Com informações da Liga Nacional de Basquete (LNB)

