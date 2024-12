O atacante brasileiro Vinicius Júnior voltou a se eleito o melhor jogador do mundo nesta sexta-feira (27), pelo prêmio Globe Soccer Awards, em votação feita em conjunto pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e Associação de Agentes de Jogadores (EFAA), uma semana após o jogador ter sido laureado com o prêmio Fifa The Best Awards de melhor jogador.

Vini Jr foi agraciado com um segundo prêmio da Globe Soccer: o de melhor atacante do ano. O próprio atleta recebeu pessoalmente a premiação hoje (27), durante cerimônia de gala em Dubai (Emirados Árabes Unidos). Outro brasileiro homenageado foi Neymar, agraciado com o prêmio de carreira da Globe Soccer Awards.

“Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje”, disse Vini Jr.

Antes de Vini Jr subir ao palco, o craque português Cristiano Ronaldo, eleito pela Globe Soccer Awards o melhor jogador de futebol em atividade no Oriente Médio, já havia elogiado o brasileiro pela excelente temporada no Real Madrid. CR7 também não poupou críticas ao prêmio Bola de Ouro, da France Football, que elegeu Rodri (Manchester City) como melhor jogador do ano, em detrimento do atacante brasileiro.

"Na minha opinião, Vinicius merecia ganhar a Bola de Ouro. Foi injusto na minha opinião. Digo aqui na frente de todos. Deram para Rodrigo, merecia também, mas Vinicius merecia mais. Venceu a Champions League, fez gol na final... As outras questões, para mim, não são importantes, quando é merecido, você tem que dar para quem merece. Mas esse prêmio é sempre assim. É por isso que amo a Globe Soccer, porque vocês fazem prêmios honestos, isso é muito bom", defendeu Cristiano Ronaldo.

Visivelmente emocionado, Vini Jr agradeceu o apoio do astro português, jogador do Al-Nassr (Arábia Saudita).

“O Cristiano estava falando que acredita que sou o melhor, eu acredito. É meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. É uma honra. Agradecer aos meus companheiros, minha família, ao Flamengo que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante”, afirmou o camisa 7 do Real Madrid.

A well-deserved honour for Neymar, as he receives the Player Career Award from His Highness Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum at the Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards ceremony! ????? pic.twitter.com/oXefABBp6C — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

Também presente à cerimônia do Globe Soccer Awards, Neymar, atacante do clube saudita Al-Hilal, subiu ao palco para receber o prêmio de homenagem à carreira. O camisa 10 da seleção brasileira segue em recuperação após ruptura no tendão da coxa sofrida no início de novembro.

“Motivo de muita felicidade fazer parte dessa festa. Estou muito contente, muito feliz de estar no meio de tantos craques. Foi um ano muito difícil para mim. Espero poder voltar a estar em campo bem, 100%, que é o que todos nós gostamos de fazer”, revelou Neymar, que antes da lesão na coxa, ficara quase um ano parado por conta de uma lesão no joelho.

Vencedores do Globe Soccer Awards

Prêmio especial de carreira: Del Piero (ex-jogador italiano)

Melhor diretor esportivo: Piero Ausilio (Inter de Milão)

Clube revelação: Olympiacos (clube da Grécia)

Melhor técnico do Oriente Médio: Jorge Jesus (técnico do Al Hilal)

Melhor clube do Oriente Médio: Al Ain (clube dos Emirados Árabes Unidos)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (clube saudita Al-Nassr)

Melhor clube: Real Madrid

Melhor técnico: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor empresário: Jorge Mendes

Melhor atacante: Vinicius Júnior (Real Madrid)

Melhor meio-campista e prêmio Maradona: Jude Bellingham (Real Madrid)

Revelação: Lamine Yamal (ponta-direita do Barcelona)

Melhor clube feminino: Barcelona

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí (meio-campista do Barcelona)

Maior artilheiro da história: Cristiano Ronaldo (clube saudita Al-Nassr)

Melhor jogador do mundo: Vinicius Júnior (Real Madrid)

