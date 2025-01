A Confederação Brasileira de handebol (CBHb) anunciou nesta segunda-feira (6) os nomes dos 18 jogadores convocados para a seleção brasileira masculina de handebol, que disputará o Mundial, com início no próximo dia 14 de janeiro, em três sedes conjuntas: Croácia, Dinamarca e Noruega. A competição abre o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 e será o primeiro grande desafio para o time masculino do Brasil, que não se classificou para os Jogos de Paris. A seleção estreia no dia 15 de janeiro (uma quarta-feira), às 14h (horário de Brasília), contra a anfitriã Noruega, pelo Grupo E, que tem ainda Portugal e Estados Unidos.

Os 18 nomes da seleção foram escolhidos dentre um grupo de 24 jogadores, pré-convocados em 20 de dezembro pelo técnico Marcos Tatá. Todos os atletas foram avaliados durante treinamentos em São Paulo, que começaram em 26 de dezembro.

O Brasil assegurou vaga no Mundial de 2025 ao conquistar o título do Torneio Sul-Centro Americano, em janeiro do ano passado, com vitória na final sobre a Argentina, dona da casa. Esta será a 16ª participação consecutiva do país em Mundiais de handebol. O melhor desempenho brasileiro na história ocorreu na edição de 2019, quando terminou em nono lugar. A atual campeã mundial é a Dinamarca, um dos países sede, que se tornou o primeiro país a faturar o tricampeonato consecutivo em 2023. Na ocasião, o Brasil terminou a competição em 17º lugar.

O Mundial de handebol reunirá 32 seleções na primeira fase, divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Somente as três primeiras colocadas em cada chave avançarão à segunda fase - também em formato de grupos (serão quatro chaves com seis times cada). A partir daí, as duas melhores seleções em cada grupo garantirão vaga nas quartas de final (mata-mata). A decisão do título está programada para 2 de fevereiro, em Oslo (Noruega).

Jogos do Brasil - primeira fase

15/01 (quarta-feira) - Brasil x Noruega – 16h30

17/01 (sexta) - Brasil x Portugal – 14h

19/01 - (domingo) – Brasil x Estados Unidos – 14h

32 teams, 8 groups, 1 trophy ???? The road to the 29th IHF Men's World Championship title begins with this ???? preliminary round setting ????#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball pic.twitter.com/BIdntaIdi7 — International Handball Federation (@ihfhandball) May 29, 2024

