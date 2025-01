O Cruzeiro derrotou o São Carlos por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), para fechar a primeira etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior como primeiro colocado do Grupo 13 da competição. Com este triunfo a Raposa encerrou a fase inicial da principal competição de futebol de base do mundo com o total de sete pontos.

CLASSIFICADOS! Os Crias venceram o São Carlos, por 2x0, garantindo a liderança do grupo e um lugar na próxima fase! VAMOOOSSS!!! ????

?? Kaique Kenji e Jhosefer fizeram os gols! #SCFCxCRU | 0x2 | #CriasDaToca pic.twitter.com/WOjWdrnTyT — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) January 8, 2025

A vitória do Cruzeiro foi construída no final do primeiro tempo. Aos 34 minutos Bruno Alves lançou, a partir do campo de defesa, para Kaique Kenji, que, com muita liberdade, dominou na ponta direita, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Giovani. Um minuto depois a Raposa ampliou com Jhosefer, que aproveitou desatenção da defesa do São Carlos para ganhar dividida com o arqueiro adversário antes de empurrar para o fundo do gol.

Agora a equipe mineira aguarda a definição do segundo colocado do Grupo 14, que será o seu adversário na próxima fase da competição.

Outros resultados desta quarta:

Real Brasília-DF 3 x 1 Imperatriz-MA

Fast Clube-AM 0 x 4 Floresta

Capitão Poço 2 x 1 Rio Branco-ES

Votuporanguense 0 x 1 Botafogo

Mirassol 0 x 2 Criciúma

