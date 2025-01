O tênis brasileiro terá quatro representantes na chave principal do Aberto da Austrália, após a classificação de João Fonseca e Thiago Monteiro, que venceram o qualifying (qualificatório) na madrugada desta quinta-feira (9). Os dois se juntam a Beatriz Haddad e Thiago Wild, já assegurados pelo ranking mundial. O quarteto estreia neste fim de semana em Melbourne.

O Grand Slam será o primeiro na carreira do carioca João Fonseca, de 18 anos, que saltou no último domingo (4) da 145ª para a 113ª posição no ranking mundial, após duas conquistas recentes: o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Camberra. Na estreia, no domingo (12), o carioca – invicto há 13 partidas - terá como adversário o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo. Os duelos da primeira rodada são definidos por sorteio. O horário da partida ainda será anunciado pelos organizadores.

João about that!



18-year-old Brazilian phenom João Fonseca defeats Tirante 6-4 6-1 to make the main draw.



He's one to watch, tennis fans.#AO2025 pic.twitter.com/kyIWwzyllE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025

Nesta madrugada, Fonseca furou o quali ao vencer o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/1).

“Quero agradecer todo mundo pela torcida, pelo apoio e pelo suporte maravilhoso. Torcida hoje na quadra foi sensacional também. Primeira vez na chave principal de um Grand Slam, estou muito animado, passando um pouco pela tensão do qualifying, mas estou vindo de jogos confiantes, resultados muito bons e vamos acreditar cada vez mais, seguir cada vez mais. Vamos com tudo. Nos vemos na chave principal”, comemorou João Fonseca, durante entrevista após a vitória na terceira e última rodada do quali.

Também classificado à chave principal, o cearense Thiago Monteiro, número 106 do mundo, estreará domingo (11) em Melbourne contra o japonês Kei Nishikori, ex-top 5 que ocupa atualmente a 74ª posição no ranking. Os dois se enfrentaram em Wimbledon, com vitória do asiático.

Monteiro assegurou vaga no Aberto da Austrália, ao eliminar hoje o belga Kimmer Coppejans, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).

Classificados pelo ranking, a paulista Bia Haddad e o paranaense Thiago Wild estrearão no domingo (12). Número 16 do mundo, Bia é cabeça de chave 14 e terá pela frente a argentina Julia Riera (147ª no ranking). Já Wild (76º) vai encarar o húngaro Fabin Marozsan (57º).

O tênis brasileiro segue brilhando e fazendo bonito! ???? ????????



???? Thiago Monteiro garantiu vaga na chave principal do Australian Open ao vencer o belga Kimmer Coppejans por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.



???? Bia Haddad é finalista nas duplas do WTA 500 de Adelaide, a brasileira,… pic.twitter.com/sH4gWWpVKr — Time Brasil (@timebrasil) January 9, 2025

Dupla de Bia Haddad na final do WTA de Adelaide

A quinta (9) também começou bem para Bia Haddad, que avançou à final de duplas do WTA 500 de Adelaide, torneio preparatório para o Aberto da Austrália. Em parceria com a alemã Laura Siegemund, a brasileira derrotou a dupla da cazaque Ana Danilina com a russa Irina Khromacheva, por 2 sets a 1 (6/2, 5/7 e 10/7).

Na final, Bia e Laura disputarão o título com a dupla da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova. O dia e a hora da partida ainda serão anunciados pela organização do evento

