Os quatro primeiros times classificados para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos na manhã deste domingo (12). Destaque para o Bahia, que participa da Copinha, uma competição sub-21, com o time sub-17 e segue vivo na disputa pelo título. O rival Vitória não teve a mesma sorte e deu adeus ao torneio.

O Bahia enfrentou o Desportivo Brasil na casa do adversário, em Porto Feliz (SP), e venceu por 2 a 1, de virada. Os anfitriões saíram na frente aos 38 minutos do primeiro tempo, com ?um golaço do volante Alysson, que arriscou da intermediária, quase do meio-campo. A bola desviou na marcação e foi no ângulo.

Os baianos reagiram na etapa final. Aos 11, após cobrança de escanteio, o zagueiro Diego Silva deixou tudo igual, de cabeça. Aos 24, o atacante Guilherme bateu forte e rasteiro, da entrada da área, no canto direito, virando o marcador no Estádio Ernesto Rocco e garantindo a classificação.

Na terceira fase, os Pivetes de Aço (como são conhecidos os atletas da base do Bahia) terão pela frente o vencedor de Capivariano e Coritiba, que duelam mais tarde, às 18h (horário de Brasília), na Arena Capivari. Os baianos têm um vice-campeonato da Copinha, em 2011.

Rival do Bahia, o Vitória encarou a Ferroviária no Estádio Bela Vista, em Cravinhos (SP). As equipes empataram por 2 a 2 no tempo normal, com o atacante Emanuel e o meia Lohan marcando para o Rubro-Negro e o zagueiro Ticianelli e o atacante Thiagão (batendo pênalti) anotando os gols da Locomotiva.

O empate proporcionou a primeira disputa de pênaltis desta Copinha. Melhor para a Ferroviária, que venceu por 7 a 6, após se classificar para encarar Santos ou São José na terceira fase.

No Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski (SP), o Bandeirante, time da casa, não resistiu ao Guarani, que venceu por 3 a 0. Os atacantes João Marcelo (duas vezes) e Artur, ?no segundo tempo, balançaram as redes para o Bugre, que terá como adversário, na terceira fase, o ganhador do confronto entre Botafogo-SP e Atlético-MG, que jogam no Estádio José Lancha Filho, em Franca (SP), às 21h deste domingo.

O primeiro classificado do dia saiu em Tupã (SP). No Estádio Alonso Carvalho Braga, o Água Santa bateu o Linense por 2 a 1, de virada. O meia Kayque abriu o placar para o Elefante da Mogiana, mas o atacante Ryan Santos, com dois gols, garantiu a vaga do Netuno, que aguarda Fluminense ou CRB, que se enfrentam ainda neste domingo, às 21h30, no Estádio Gilbertão, em Lins (SP).

Fase de grupos chega ao fim

A fase de grupos terminou no sábado (12), com a definição dos últimos classificados ao mata-mata. No Grupo 21, o Grêmio assegurou a liderança da chave ao empatar por 1 a 1 com o Atlético Guaratinguetá, time da casa, no Estádio Dario Rodrigues Leite. O Tricolor Gaúcho, com sete pontos, acabou eliminando os anfitriões, que foram a dois pontos. A segunda vaga ficou com Vitória da Conquista, que fez 2 a 1 no Porto Vitória.

Na segunda fase, o Grêmio terá pela frente o Marcílio Dias na segunda-feira (13), às 11h, novamente em Guaratinguetá (SP). No mesmo dia e horário, o Vitória da Conquista mede forças com o Goiás, no Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP).

Pelo Grupo 23, o Flamengo derrotou o Esporte Clube São Bernardo por 3 a 1 no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), garantindo o segundo lugar da chave, com seis pontos. A liderança foi do Zumbi, que empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro-PB, no mesmo local. O time alagoano concluiu a participação na fase com sete pontos.

Os dois times também voltam a jogar na segunda. Às 15h, o Zumbi visita o União Suzano, no Suzanão. Mais tarde, às 21h45, o Flamengo encara o Red Bull Bragantino, no Nogueirão.

Já no Grupo 25, sediado em Santana do Parnaíba (SP), o Ituano garantiu a ponta, com sete pontos, ao vencer o Fortaleza por 1 a 0, no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva. Apesar do tropeço, o Leão do Pici também se classificou. O Tricolor somou os mesmos quatro pontos do São Bento, que goleou o Carajás por 4 a 0, mas ficou à frente do time de Sorocaba (SP) pelo saldo de gols (dois a um).

Nesta segunda-feira, o Fortaleza pega o América-MG às 15h, outra vez em Santana do Parnaíba. No mesmo horário, o Ituano duela com o Sfera, no Estádio Amadeu Mosca, em Salto (SP).

Em outras duas chaves, os classificados estavam definidos, mas faltava saber quem ficaria na ponta. No Grupo 20, com sede em Embu das Artes (SP), Sport e o anfitrião Referência empataram sem gols. O resultado no Estádio Hermínio Esposito deu a primeira colocação ao Leão, com os mesmos sete pontos do rival e à frente no saldo de gols (seis a dois).

O Sport volta a jogar nesta segunda, às 11h, novamente em Embu das Artes, contra o Oeste. O Referência será adversário do Palmeiras, campeão de 2022 e 2023, às 19h30, na Arena Barueri.

Por fim, no Grupo 31, disputado no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, Juventus e Ceará empataram por 1 a 1. Ambas as equipes foram a sete pontos, mas os donos da casa, pelo melhor saldo (seis a quatro), passaram de fase na liderança.

No mata-mata, o Moleque Travesso recebe o Vasco nesta segunda, às 15h, enquanto o Vozão pega o XV de Piracicaba no Estádio Nicolau Alayon - que também fica na capital paulista - às 11h do mesmo dia.

