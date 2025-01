A tenista brasileira Beatriz Haddad avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne, e ficou mais perto de alcançar pela primeira vez as oitavas de final de um Grand Slam. Número 17 do mundo, a paulista de 28 anos atropelou a russa Erika Andeeva, de 20 anos, com um duplo 6/2. Após a eliminação do carioca João Fonseca nesta madrugada, Bia agora é a única representante do país na disputa de simples. A próxima adversária da brasileira será a russa Veronika Kudermetova (75ª no ranking). A partida está prevista para sábado (18), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

Antes, no entanto, Bia Haddad volta à quadra à 1h40 (horário de Brasília) desta sexta (17) para a estreia nas duplas, jogando ao lado da alemã Laura Siegemund. Elas chegam embaladas após conquistarem o vice-campeonato de duplas no WTA 550 de Adelaide, na semana passada. Bia e Laura enfrentarão na primeira rodada a dupla da holandesa Suzan Lamens com a norte-americana Quinn Gleason.

An hour and 21 minutes is all Beatriz Haddad Maia needed to breeze through to the third round in straight sets, 6-2 6-3????#AO2025 pic.twitter.com/SnVkdygpaP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025

Também na madrugada de sexta (17) tem estreia do mineiro Marcelo Melo nas duplas mistas, ao lado da taiwanesa Chan Hao-Ching, contra os britânicos John-Patrick Smith e Kimberly Birrel. O confronto está previsto para começar à 1h40.

Estreias exitosas

A nova parceria da paulista Luisa Stefani com a norte-americana Peyton Stearns levou a melhor na estreia contra a dupla da carioca Ingrid Martins com a romena Irina Begu. Luisa e Peyton venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7-3), após 1h27min de confronto A próxima dupla adversária será a da chinesa Shuai Zhang com a francesa Kristina Mladenovic (cabeças de chave 9). A previsão é que o duelo ocorra na madrugada de sábado (18).

O dia também foi de comemoração para o gaúcho Orlando Luz, de 26 anos, que cravou a primeira vitória da carreira em um Grand Slam. Em parceria com o francês Gregoire Jacq, Luz atropelou a dupla indiana formada por Jeevan Nedunchezhiyan e N. Vijay Prashanth com um duplo 6/2 e 6/2. Na segunda rodada – ainda sem data e horário definidos – a Orlando e Gregoire terão pela frente a dupla do polonês Jan Zielinski com o belga Sander Gille (cabeça de chave 13).

"Muito feliz com a vitória, momento grandioso na carreira ganhar a primeira partida em um Grand Slam, minha primeira vez no Australian Open, já na estreia ter essa vitória. Estamos prontos para mais desafios. Enfrentaremos uma dupla muito forte, é ter cabeça boa para continuar esse bom nível. Muito feliz de verdade, queria agradecer o pessoal que está torcendo do Brasil, a gente sente o apoio aqui de longe, muita gente ficou acordada para acompanhar o Fonseca, a Luisa, a Bia, Ingrid, o Zormann, o Matos. Agora vamos com tudo para a próxima", disse Orlando Luz, após a vitória.

Outros resultados

O Brasil se despediu da disputa de duplas masculinas. A parceria de Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos foi eliminada na estreia ao perder para a parceira do francês Édouard Roger-Vasselin com o mogegasco Hugo Nys (cabeças de chave 15), por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 4/6 e 6/2).

Já a dupla do paulista Marcelo Zormann com o carioca Fernando Romboli teve o jogo na mão, mas sofreu derrota de virada na estreia estreia contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 7/6 (10-6).

