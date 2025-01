A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia deu adeus neste sábado à disputa de simples feminina na terceira rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne. A paulistana, número 17 do mundo foi superada pela russa Veronika Kudermetova (75ª) por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2), após quase duas horas de jogo. Bia, única brasileira remanescente em Melbourne, volta à quadra esta noite para a segunda rodada do torneio de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia enfrentará a dupla da italiana Lucia Bronzetti com a ucraniana Anhelina Kalinina. A partida está prevista para começar às 22h30 (horário de Brasília) deste sábado (18). Bia e Laura foram vice-campeãs do WTA 500 de Adelaide na semana passada.

Esta foi o segundo ano consecutivo em que Bia sofre revés na terceira rodada da chave de simples (o duelo antecede as oitavas de final). Mesmo assim, Bia é a única brasileira entre mulheres a somar vitórias na disputa de simples na Era Aberta (iniciada em 1968). Antes, em 1964 o país foi vice-campeão com a icônica Maria Esther Bueno.

Outras despedidas

A dupla do gaúcho Orlando Luz com o francês Gregoire Jacq também se despediu hoje de Melbourne após revés na segunda rodada. Eles foram eliminados da disputa pela parceria do polonês Jan Zieli?ski com o belga Sander Gillé, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2), 4/6 e 6/3).

Na sexta (17), a nova dupla da paulista Luisa Stefani com a norte-americana Peyton Steams também deu adeus ao Grand Slam após derrota por um duplo 6/2 para a parceria da chinesa Shuai Zhang com a sérvia Kristina Mladnovic.

Na disputa de duplas mistas, o mineiro Marcelo Melo em parceria com a taiwanesa Hao-Ching Chan,parou na primeira rodada. Eles perderam a estreia para os austraianos Kimberly Birrell e John Patrick Smith, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/3,

