A mineira Vitória Miranda, de 17 anos, avançou à final da chave de simples do Aberto da Austrália em cadeira de rodas na categoria júnior. Nesta quinta-feira (23), a brasileira de 17 anos, número 1 no ranking mundial júnior, sobreou diante da belga Luna Gryp, com triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Estreante no Grand Slam australiano, a brasileira vai em busca do título de simples na sexta (24), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

Antes, a partir das 22h (horário de Brasília), a mineira disputa a final de duplas, ao lado da belga Luna Gryp, adversária derrotada por ela mais cedo na simples. A duas competirão lado a lado contra a parceria da norte-americana Sabina Czauz com a letã Ailina Mosko.

A jovem Vitória sonha igualar o feito da tocantinense Jade Lamal, que em 2022 tornou-se a primeira brasileira entre homens e mulheres a ganhar um Grand Slam de tênis em cadeira de rodas, ao faturar o título na chave júnior de simples e duplas no US Open. Em 2023, Vitória foi campeã duas vezes Parapan de Jovens de Bogotá: na chave de simples e nas duplas mistas, ao lado do conterrâneo Luiz Calixto. A jovem tenista mineira nasceu prematura e possui apenas 10% de força nas pernas.

Também estreante em Melbourne, Calixto, de 17 anos, entrará em quadra esta noite, logo após a final com Vitória Miranda, para também disputar o título de duplas masculinas. Número cinco do mundo, Calixto jogará ao lado do norte-americano Chalie Cooper (líder do ranking). Eles terão pela frente a parceria do belga Alexander Lantermann com o australiano Benjamin Wenzel.

Em junho do ano passado, em Houston (Estados Unidos), Vitória Miranda e Luiz Calixto foram campeões do Cruyff Foundation Americas International, competição que reúne os principais tenistas juvenis de continente americano. Além do troféu, Luiz também foi leito o tenista que mais evoluiu naquela temporada.

Nascido em Belo Horizonte, Luiz foi diagnosticado com pseudoartrose tibial (falha na regeneração óssea após fratura) na perna direita.

Outros resultados

Na divisão Quad, para tenistas com ao menos um membro superior, o Brasil foi representado por Ymanitu Silva e Leandro Pena, que caíram na estreia da chave principal do tênis em cadeira de rodas, na última terça (21). Ymanitu - sorteado para estrear contra o holandês Sam Schroder, líder do ranking - acabou superado na primeira rodada por 2 sets a 0 (6/0 e 6/1). Já Leandro Pena foi eliminado pelo chileno Francisco Cayulef, ao perder por 2 sets a 0, cm parciais de 7/6 (7-5) e 6/3.

