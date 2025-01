Os mineiros Vitória Miranda e Luiz Calixto, ambos de 17 anos, foram campeões no Aberto da Austrália de tênis em cadeira de rodas, com suas respectivas duplas na categoria júnior. A primeira a faturar o título nesta sexta-feira (24), em Melbourne, foi Vitória, número 1 do mundo no ranking júnior. Em parceria com a belga Luna Gryp, a brasileira aplicou um duplo 6/1 na final contra a dupla da norte-americana Sabina Czauz com a letã Ailina Mosko. Estreante em Grand Slam, Vitória pode assegurar seu segundo em Melbourne esta noite. Ela disputartítulo d: ela disputar o título da chave de simples contra Sania Czaus.

“Entramos para jogar leve a final de duplas. Foi muito gostoso. Agora, para a final de simples, a expectativa é jogar bem, colocar em prática o que venho treinando e dar o meu melhor em quadra”, projetou a mineira, líder do ranking, que nasceu prematura, com apenas 10% de força nas pernas.

Com o troféu na mão!



Confira o match point de Vitória Miranda na final de duplas do @AustralianOpen, na categoria juvenil TCR.



Ela ainda busca o título de simples da competição!



???? Disney + pic.twitter.com/caqVy7L2Dn — CBT (@cbtenis) January 24, 2025

Após a conquista da conterrânea, foi a vez de Luiz Calixto, também estreante, levantar o troféu. Jogando ao lado do norte-americano Charlie Cooper, líder do ranking, Calixto superou na final a parceria do belga Alexander Lantermann com o australiano Benjamin Wnzel, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).

“Estou muito feliz. Consegui o título nas duplas. Foi incrível essa experiência de estar no Aberto da Austrália. Esperava um melhor resultado na chave de simples, mas só de estar aqui foi maravilhoso”, comemorou Luiz, que tem pseudoartrose (encurtamento) na perna direita.

The winning smiles say it all ????



Champions of the #AO2025 boys’ wheelchair doubles. Congrats, Luiz and Charlie!#AusOpen pic.twitter.com/gziw1sd73n — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025

Na trajetória dos mineiros está a conquista do ouro nas duplas mistas no Parapan de Jovens de Bogotá (Colômbia). Em junho do ano passado, os dois foram campeões em Houston (Estados Unidos), no Cruyff Foundation Americas International, competição que reúne os principais tenistas juvenis de continente americano. Além do troféu, Luiz também foi eleito o tenista que mais evoluiu naquela temporada.

Aberto da Austrália. tênis em cadeira de rodas | categoria júnio | Luiz Calixto | Melbourne | Vitória Miranda