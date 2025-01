No aniversário da capital paulista, o São Paulo derrotou o rival Corinthians por 3 a 2 neste sábado (25) e conquistou o título da Copa São Paulo de futebol júnior pela quinta vez na história. Paulinho (duas vezes, sendo uma o gol final) e Andrade marcaram para o time do Morumbi, enquanto Denner e Gui Negão fizeram os gols do Timão.

Com a conquista confirmada, o São Paulo agora aparece em segundo na lista de maiores vencedores da competição (junto com Fluminense e Internacional), atrás apenas do próprio Corinthians, que tem onze títulos.

A final deste sábado marcou o retorno de um tradicional palco do futebol em São Paulo. O estádio do Pacaembu - agora batizado de Mercado Livre Arena Pacaembu - que esteve em obras desde 2021, voltou a receber uma decisão de Copinha. Dono da melhor campanha, o São Paulo teve as arquibancadas todas à disposição da sua torcida - os clássicos na cidade são disputados com torcida única.

Debaixo de forte calor na capital paulista, o clássico Majestoso demorou a esquentar. Na marca dos 25 minutos, as primeiras emoções, em sequência. Nicollas acertou a trave do São Paulo com um chute rasteiro e, logo em seguida, Ferreira arriscou de fora da área e parou no travessão corintiano.

Após a pausa para a hidratação, os gols começaram a sair. Aos 33, Denner foi lançado pela esquerda, ganhou do zagueiro usando o corpo e finalizou na saída do goleiro João Pedro.

Dez minutos depois, a bola foi lançada desde a zaga corintiana e, após desvio de cabeça no meio do caminho, Gui Negão surgiu livre e, com um leve toque, encobriu João Pedro, ampliando.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Tricolor descontou. Após cobrança de escanteio pela direita, Paulinho subiu sozinho e desviou para o gol de cabeça.

Virada

Na segunda etapa, empurrado pela torcida, o São Paulo imprimiu um ritmo forte e continuou fazendo uso da jogada aérea para ferir o rival. Os gols que viraram o placar saíram próximos um do outro.

Aos 16, novamente em escanteio, mas desta vez pelo lado esquerdo, a bola foi levantada na área. Andrade subiu mais alto e cabeceou para o chão. A bola passou entre as pernas do goleiro Kauê e entrou.

Quatro minutos depois, Paulinho foi lançado nas costas da defesa corintiana e, mais uma vez de cabeça, finalizou no canto esquerdo para virar o placar. O Tricolor conseguiu segurar o resultado que lhe deu o primeiro título da Copinha desde 2019.

