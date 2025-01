Uma façanha para poucos brasileiros na história. Nesta segunda-feira (27), o carioca João Fonseca, de 18 anos e cinco meses, entrou pela primeira vez no top 100 do ranking mundial da Associação de Tênis Profissional (ATP, na sigla em inglês). Fonseca, que debutou este ano na carreira profissional, abriu a temporada em 145º lugar e após a atualização de hoje (27), passou a ocupar a 99ª colocação. Fonseca é o segundo tenista, depois do espanhol Carlos Alcaraz, a ingressar no seleto grupo, onde já estiveram outros 28 tenistas brasileiros. Alcaraz tinha 18 anos e 19 dias de idade quando ascendeu pela primeira vez ao top 100.

Outros dois brasileiros figuram entre os 100 mais bem colocados na lista da ATP: o paranaense Thiago Wild ocupa a melhor posição (76º lugar) e o cearense Thiago Monteiro está em 100º lugar.

No último dia 4, João Fonseca já havia subido 32 posições – saltou da 145ª para a 113ª colocação – após conquista de dois títulos consecutivas: Next Gen ATP Finals, em Jedá (Arábia Saudita), em dezembro; e o Challenger de Camberra (Austrália), uma semana antes do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.

Antes da estreia retumbante na chave principal do Aberto da Austrália, João Fonseca furou o qualifying (torneio qualificatório): cravou vitórias sobre o argentino Federico Gomes (134º no ranking), contra Coleman Wong (172º), de Hong Kong; e contra o argentino Thiago Tirante (115º). Depois, na primeira rodada de simples do Grand Slam australiano, o brasileiro surpreendeu o russo Andrey Rublev, até então número 9 do mundo. Foseca aplicou 3 sets a 0 no adversário, com parciais de r 7-6(1), 6-3 e 7-6(5). Na rodada seguinte, Fonseca lutou como nunca, mas se despediu de Melbourne, após ser superado por 3 sets a 2, com parciais de 6-7(6), 6-3, 6-1, 3-6 e 6-3.

O tenista carioca volta a representar o Brasil no próximo fim de semana – entre os dias 1º e 2 de fevereiro - no qualificatório da Copa Davis, torneio masculino entre nações. O primeiro jogo do Brasil será contra a França, na casa dos adversários, na cidade de Orleans. João Fonseca já se juntou aos treinamentos da equipe amarelinha em Orleans, e vive a expectativa da estreia.

“Foi um pouco de correria, mas consegui dar uma ambientada, bater uma bolinha. Sentir como é. É uma quadra mais rápida do que a outdoor. Joguei bastante indoor no fim do ano. Consegui aprender a jogar melhor. Estou ambientado. Estou me sentindo bem aqui. Foi um bom treinamento. Espero continuar assim, nessa mesma vibe”, disse o carioca em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis (CBT)..

Com a palavra, João Fonseca



O tenista também treinou em Orléans, falou sobre o confronto do Time Brasil BRB e do momento na carreira pic.twitter.com/sai21MDfLF — CBT (@cbtenis) January 27, 2025

Tags:

ATP | Carioca | cearense | Copa Davi | João Fonseca | Ranking Mundial | Thiago Monteiro | Thiago Wild | top100