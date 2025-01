vai exibir neste sábado (1º) um dos principais clássicos do futebol nacional. Bahia e Vitória enfrentam-se pela sexta rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para as 16h e a emissora entra em campo um pouco mais cedo, às 15h30, com o pré-jogo. A Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), será o palco da disputa.

Desde o início do mês, a TV Brasil vem retransmitindo para todo o país as emoções de importante campeonatos estaduais de futebol, como o baiano e o capixaba. Também estão confirmadas as exibições dos campeonatos paraense e cearense.

As transmissões dos campeonatos estaduais pela TV Brasil são mais uma parceria com as emissoras estaduais integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). No caso do Campeonato Baiano, é a TVE Bahia quem operacionaliza as imagens, narração e os comentários, retransmitidos para todo o país pela TV Brasil.

Campeonato

O time do Bahia vem a campo após uma vitória por 3 a 1 contra o Jequié, fora de casa, pela quinta rodada nesta quarta-feira (29). Pulga, Everaldo e Ruan Pablo marcaram os gols do Tricolor.

Também de olho no clássico do fim de semana, com um time cheio de mudanças e sem decepcionar a torcida, o Vitória não teve dificuldades sobre o Jacobina e goleou o adversário por 4 a 0. Bruno Xavier, Fabri, Claudinho e Matheusinho marcaram gols.

O êxito levou o Vitória a encabeçar a tabela do Baianão com 11 pontos. Já o Bahia foi a 8 pontos e segue na vice-liderança.

Temporada

A edição atual do Campeonato Baiano de futebol mantém o formato das temporadas anteriores. A primeira fase é composta por nove rodadas, com dez equipes competindo pelas quatro primeiras colocações - que garantirão vaga nas semifinais. As duas últimas colocadas são rebaixadas para a segunda divisão. As semifinais e finais são disputadas em partidas de ida e volta.

Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória são as equipes participantes do torneio estadual.

