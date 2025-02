Bahia e Vitória protagonizaram na tarde deste sábado (1), na Arena Fonte Nova em Salvador, o Ba-Vi de número 500. Porém, apesar de toda a expectativa criada em torno da partida válida pela 6ª rodada da 1ª fase do Campeonato Baiano, e que contou com transmissão ao vivo da, o placar final foi um empate sem gols.

Fim de jogo. Em partida válida pela 6ª rodada do Baianão 2025, o Leão empatou sem gols com o Bahia.



O próximo jogo será na terça-feira (04), contra o Sousa, pela Copa do Nordeste.



Com o resultado o Leão permaneceu na primeira posição da classificação com 12 pontos conquistados, três de vantagem sobre o Tricolor, que ocupa a 3ª colocação e que está a dois pontos do vice-líder Esporte Clube Jacuipense, que pode assumir a liderança em caso de vitória sobre o Atlético-BA nesta rodada, em partida que será disputada na próxima quarta-feira (5).

O destaque da partida disputada na Arena Fonte Nova foi um jogador de defesa, o goleiro Lucas Arcanjo, que mesmo sendo muito exigido, em especial em finalizações de Luciano Rodríguez, aos 34 minutos do primeiro tempo, e de Erick Pulga, aos 36 da etapa final, conseguiu terminar a partida sem tomar gol algum.

Transmissão da TV Brasil

Desde o início do mês, a TV Brasil vem retransmitindo para todo o país as emoções de importantes campeonatos estaduais de futebol, como o baiano e o capixaba. Também estão confirmadas as exibições dos campeonatos paraense e cearense.

As transmissões dos campeonatos estaduais pela TV Brasil são mais uma parceria com as emissoras estaduais integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). No caso do Campeonato Baiano, é a TVE Bahia quem operacionaliza as imagens, narração e os comentários, retransmitidos para todo o país pela TV Brasil.

