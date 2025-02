Um dia após avançar às oitavas de final de duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, o carioca Hugo Calderano voltou a estrear com vitória nesta segunda-feira (3) na chave de simples do WTT Singapura Smash, o primeiro de quatro grandes torneios da temporada, que distribui 4 mil pontos no ranking aos vencedores. Número 6 do mundo, o brasileiro não teve dificuldades para bater o português Marcos Freitas (54º) por 3 sets a 0 (parciais de (11/4, 11/6 e 11/7). Na segunda rodada, Calderano terá pela frente o nigeriano Quadri Aruna (20º no ranking) – a data e o horário ainda serão definidos. A competição reúne os mesatenistas mais bem ranqueados da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).

Antes, Calderano volta a competir com a parceira Takahashi nas oitavas das duplas mistas, às 7h (horário de Brasília) desta terça-feira (4). Eles encaram os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto (cabeças de chave 7), com transmissão ao vivo no canal da WTT no YouTube. Os brasileiros se classificaram às oitavas ao superarem na estreia os anfitriões Pang Koen e Zeng Jian, por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 14/12 e 11/7).